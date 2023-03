Ciclismo. Tutto pronto ad Abbiategrasso per la partenza della Milano – Sanremo 2023

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 17 marzo 2023 – La Milano Sanremo parte in via straordinaria dalla città di Abbiategrasso domani, 18 marzo, alle ore 10.00 da piazza Cavour.

Per celebrare l’evento gli Angeli del Navigli e Simone Lunghi organizzano un concerto speciale: i musicisti della Filarmonica di Abbiategrasso suoneranno su dei tandem e chi vorrà seguire il concerto dovrà pedalare per le vie della città: una festa che sarà un incrocio tra il Pifferaio Magico e una scena degli Aristogatti.

Il raduno sarà sabato 18, subito dopo il passaggio dei ciclisti, in piazza Castello (la partenza della gara è prevista alle 10 da piazza Cavour).

Per chi seguirà il concerto dalla propria bicicletta, la prima parte per le vie di Abbiategrasso vedrà il traffico automobilistico sospeso dalla Polizia Locale! Successivamente prenderà la ciclabile sull’Alzaia del Naviglio. Ciascun partecipante sarà responsabile del proprio comportamento e invitato/a al rispetto del codice della strada.

NOTIZIE, INFORMAZIONI

18 marzo gli istituti Alessandrini e Bachelet resteranno chiusi (ordinanza nr. 42/2023);

18 marzo il mercato settimanale sarà sospeso (ordinanza n. 38/2023);

la biblioteca, situata in Castello, resterà chiusa per l’intera giornata di venerdì 17 e al mattino di sabato 18

sabato 18 – Concerto “rotolante” per le vie della città

sabato 18 – Poste Italiane celebra la partenza della gara ciclistica classicissima con uno speciale annullo filatelico

Legenda

Piazza Bersaglieri

Liceo Bachelet – presso palestra strada Chiappana

Liceo Bachelet – lato via Stignani

via Padre Carlo da Vigevano – dietro la Fiera di Abbiategrasso

stadio via Sforza

via Gandhi – rif. Penny Market

via Novara – rif. Penny Market

via Da Vinci, parcheggio scuole

via La Conca – rif. piscina comunale

via Puecher

via L. Da Vinci – rif. bocciodromo

via Ginibissa – rif. sede Enel

via San Giovanni Bosco – rif. oratorio S.G.Bosco

via Novara n.100 – strada per Robecco