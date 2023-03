FASI – Al via la prima Coppa Italia Speed

Milano, 17 marzo 2023 – L’Arrampicata italiana va veloce in verticale nella stagione delle qualificazioni olimpiche per Parigi 2024. Sabato 18 marzo in Brianza, presso la Big Walls di Brugherio, vicino Monza, andrà in scena la prima prova della Coppa Italia Speed. Prima sfida stagionale per i migliori climbers azzurri nella velocità. Ad arrampicarsi, rigorosamente imbragati, saranno complessivamente 53 climbers, 27 donne 26 uomini, rappresentanti di 22 società di 7 regioni italiane (Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Sicilia, Trento). Non mancheranno i due detentori della Coppa Italia, entrambi l’hanno vinta nel 2021 e 2022. Parliamo del velocissimo sassolese delle Fiamme Oro Moena Gian Luca Zodda e di Giulia Randi, passata quest’anno al Centro Sportivo Esercito. Il poliziotto emiliano, proprio alla Big Walls, giusto un anno fa in Coppa Italia toccò il top in 5″42, mentre il primato 7″38 realizzato in Francia dalla 20enne emiliana in Coppa Europa resiste dal 22 ottobre 2022.

In campo femminile saranno al via anche la giovanissima Beatrice Colli, di Colico, già campionessa mondiale giovanile e campionessa assoluta italiana nella speed, Andrea Rojs ed Erica Piscopo, sul podio un anno fa in Coppa Italia. Sui 15 metri verticali maschili, a dare filo da torcere alla freccia azzurra saranno i soliti Ludovico Fossali dell’Esercito ed il veneto Alessandro Boulos di Venezia Verticale. Grande attesa, nella sua palestra, anche per il 20enne lombardo, Michele Zurloni della Big Walls, esploso in questo inizio di 2023.

Tutti gli sprint sulle pareti brianzole nel pomeriggio di domani: dalle 15 le prove, quindi alle 16 le qualifiche, poi alle 17,45 le finali con premiazioni a seguire, individuali e di squadra, alla presenza dei vertici federali della FASI.

Diretta streaming sui canali federali https://www.youtube.com/watch?v=VdUF4xC3SZs