GIORNATA MONDIALE DEL RICICLO. DOMANI IN CASCINA NASCOSTA “GIRALAMODA”

OPERA PERFORMATIVA DEDICATA ALLA MODA SOSTENIBILE E “CAMALEONTE”, MERCATO DEGLI ARTIGIANI

“Cartomanzia” è un evento interattivo che indaga l’impatto dell’industria tessile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 marzo 2023 – Domani, sabato 18 marzo, in occasione della giornata mondiale del riciclo, in Cascina Nascosta, dalle 17 alle 19, si svolge il terzo appuntamento di Giralamoda, l’opera performativa multidisciplinare, promossa dall’associazione no profit Trama Plaza, dedicata alla moda sostenibile, per creare maggiore consapevolezza sulla necessità di una produzione tessile etica e circolare, promuovendo l’inclusione sociale e il rispetto delle risorse naturali.

Il settore della moda produce dall’8% al 10% di tutte le emissioni globali climalteranti, consuma immensi volumi di acqua dolce, inquina gli ecosistemi e disperde rifiuti (anche plastici) nell’ambiente. L’industria della moda è sempre più “fast” e piegata alla continua evoluzione delle tendenze: produce tonnellate di capi invenduti e destinati ad essere buttati via. Per questo motivo Legambiente ha dedicato la programmazione culturale di Cascina Nascosta alla moda sostenibile per buona parte del mese di marzo.

Sabato 18 marzo, dalle 17 alle 19: CARTOMANZIA – 10 carte che indagano l’impatto dell’industria tessile

Attraverso il gioco della cartomanzia, la nostra esperta di moda sostenibile risponderà a 10 domande (su 70) che indagano in modo generale il sistema moda, per restituire un’immagine completa dell’attuale situazione nel tessile e mostrare l’evoluzione e i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi decenni in questa grande industria. Si tratta di un vero e proprio show interattivo, dove la cartomante (attrice) invita il pubblico a scegliere una carta disposta sul tavolo e a leggere la domanda che si trova sul retro della carta. L’evento è gratuito e senza prenotazione.

lnoltre, domani, sabato 18 e domenica 19 marzo, dalle ore 9 alle 20, c’è Camaleonte, il mercato degli artigiani di Cascina Nascosta, con bancarelle di abiti, borse, collane, cappelli, scatole, quadri, ceramiche, oggetti di ogni tipo, insomma, ovviamente tutto realizzato a mano e in modo sostenibile. Durante Camaleonte si svolgono anche un laboratorio di cucito creativo (sabato) e uno di ricamo (domenica). Infine, sempre nella giornata di sabato, alle ore 18, ci sarà l’inaugurazione della mostra dell’artista Serena Gianoli, che si esibirà anche in un ‘live painting’.