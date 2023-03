PARI OPPORTUNITÀ. IL 20 MARZO INCONTRO INTERCULTURALE ‘LA LIBERTA’ DELLA DONNA E LA CONDIVISIONE DELLA PROPRIA ESPERIENZA’

A Milano Luiss Hub un’occasione di confronto organizzata dalla designer emergente Hnia Harrati

Milano, 17 marzo 2023 – Un incontro interculturale, aperto al pubblico, per riflettere su diritti, parità di genere ed emancipazione femminile: è “La libertà della donna e la condivisione della propria esperienza”, organizzato dalla designer emergente e imprenditrice Hnia Harrati, in programma il 20 marzo alle ore 10.30 presso Milano Luiss Hub (via Massimo d’Azeglio, 3) a cui interverranno, tra gli altri, anche l’assessora al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello, la delegata del Sindaco alle Pari Opportunità e Politiche di Genere Elena Lattuada, oltre a Michelle Francine Ngonmo, fondatrice di Afro Fashion, e a Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna.

L’iniziativa, grazie al racconto e alle testimonianze dirette di Hnia Harrati, Bouchra Gzouli, Halima Canavese, Eicha Sall, vuole mettere al centro del dibattito temi come l’emancipazione femminile ma anche la violenza di genere e le discriminazioni.

Durante l’evento la designer Harrati, di origine marocchina, esporrà e presenterà alcune sue creazioni ispirate alla cultura araba attraverso le quali vuole lanciare un messaggio di libertà, autonomia, integrazione.