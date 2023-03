Powervolley Milano. Inizia da Perugia il cammino nei playoff di Milano

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 17 marzo 2023 – Quarti di finale playoff scudetto al via per l’Allianz Powervolley: domani sera alle ore 18.00 Milano scende in campo per gara 1 contro i padroni di casa della Sir Safety Susa Perugia. Dopo l’accesso al tabellone delle “magnifiche” otto, per i ragazzi di coach Piazza arriva l’arduo banco di prova della sfida con gli umbri nel primo match di una serie al meglio delle cinque gare.

Dopo l’acuto con Taranto che ha chiuso la Regular Season permettendo ai ragazzi di coach Piazza di conquistare i quarti di finale in campionato, per Piano e compagni questi giorni saranno ugualmente cruciali per il futuro della squadra nel cammino playoff. La serie con Perugia sarà decisiva per il percorso di Milano in post season: gara 1 è in programma infatti domani sera in Umbria, mentre gara 2 si giocherà mercoledì all’Allianz Cloud. In una serie in cui la squadra che vince tre partite stacca il pass per la semifinale, l’esito di ogni sfida assume maggior rilevanza. I favori del pronostico pendono ovviamente dalla parte di Perugia, squadra ricca di talenti e trascinata da un campione come Leon, che ha chiuso la regular season al primo posto senza sbavature (22 vittorie su 22) ed è forte della rimonta operata nei quarti di finale di Champions League con Berlino. La semifinale conquistata, infatti, ha rinvigorito l’ambiente perugino, che sarà carico per il proprio esordio nei playoff scudetto di questa stagione. Servirà pertanto la miglior Milano, quella stessa capace di esaltarsi ma che dovrà annullare, o quantomeno ridurre, i momenti di blackout che lasciano spazio agli avversari. Non sempre, infatti, sarà possibile ricucire i gap, anche se Piano e compagni hanno dato dimostrazione di non arrendersi mai e lottare fino alla fine. Servirà massima attenzione, a partire dalla seconda linea per limitare i bombardieri perugini dai 9 metri e giocarsi le proprie carte fino all’ultimo pallone.

DICHIARAZIONE

Jean Patry (Allianz Powervolley Milano): «Arriviamo a questa partita con tanta voglia di far bene, sarà una partita molto difficile e complicata contro una squadra tosta che non ha perso nemmeno una partita in campionato, una grande Perugia. Dipenderà soltanto da noi, dobbiamo trovare la nostra energia senza aver paura di niente perché non abbiamo nulla da perdere; se giocheremo leggeri e con la mente libera, tenendo ben presente quello che dobbiamo fare, potremo mettere in difficoltà Perugia nella prima gara e giocarcela in questi playoff».

STATISTICHE

Il match Sir Safety Susa Perugia – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 21 tra le due società: 3 successi per Milano, 18 per Perugia.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 – 2 volte in Regular Season (2 successi Perugia).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 3 gare – 3 nei Quarti 2020/21 (2 successi Perugia, 1 successo Milano).

EX

Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/18

DIRETTA TV

Il match delle 18.00 Sir Safety Susa Perugia – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta su RAI Sport e in diretta streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli – Herrera, Flavio – Russo, Semeniuk – Leon, Colaci (L). All. Anastasi.

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Caretti – Carcione. Terzo Arbitro: Turtù

Impianto: PalaBarton di Perugia.