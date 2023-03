Valbondione (Bg). Incidente mortale per una escursionista precipitata in prossimità della vetta del Pizzo Redorta

(mi-lorenteggio.com) VALBONDIONE (BG), 17 marzo 2023 – Intervento di soccorso nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 marzo 2023, per il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica. I tecnici sono stati allertati per una donna, una escursionista di 53 anni, di Darfo Boario Terme, è precipitata in prossimità della vetta del Pizzo Redorta, verso il rifugio Brunone. Mentre stava percorrendo il sentiero 302 è scivolata ed è precipitata, la dinamica è in corso di accertamento. La centrale ha inviato l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha effettuato il recupero e ha trasportato la donna in ospedale.

La donna è stata rinvenuta con traumi multipli, trasportata in arresto cardio circolatorio con manovre di rianimazione in Codice Rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduta.

A supporto delle operazioni dell’elisoccorso è stata attivata anche una squadra territoriale del Cnsas. L’intervento è terminato con il rientro dei tecnici.

V. A.