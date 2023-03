Valfurva (So). 63enne travolto da valanga mentre pratica freeride

(mi-lorenteggio.com) VALFURVA (SO) – Intervento di soccorso nella mattinata di oggi, venerdì 17 marzo 2023, per il Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna. Verso le 10:30 c’è stata l’attivazione della Stazione di Valfurva, da parte della centrale, per un uomo di 63 anni travolto da una valanga in Val Sclanera, zona Plaghera. Stava praticando freeride quando c’è stato il distacco, a circa 2700 metri di quota. Indossava l’airbag e questo gli ha permesso di restare in superficie; è stato trascinato verso valle per circa 300 metri. Il fronte della valanga è di circa 50 metri. L’uomo aveva riportato dei traumi ma è riuscito a chiedere aiuto. Sul posto l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, pronta a intervenire in base anche una squadra territoriale del Cnsas, con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza; a disposizione per eventuale supporto anche il soccorso piste di Santa Caterina Valfurva. L’uomo è stato valutato e portato in ospedale in codice giallo a Sondalo in elicottero.

Redazione