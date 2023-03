CICLISMO. DA ABBIATEGRASSO PARTITA LA MILANO SANREMO, CITTA’ IN FESTA – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 18 marzo 2023 – Partita come da cronoprogramma da Abbiategrasso la gara di ciclismo Milano Sanremo, giunta alla 114esima edizione. Una giornata primaverile ha fatto si che lungo le strade e le città attraversate dalla corsa ci sia tantissimo pubblico. Dopo 30 km di strade pianegganti, si rientrerà nel percorso classico a Pavia con il Passo del Turchino a metà gara per scendere su Genova a Voltri. Si procede verso ovest lungo la statale Aurelia fino a Imperia. A San Lorenzo al mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta) si affrontano le salite della Cipressa (5,6 km al 4,1%) e del Poggio (3,7 km a meno del 4% di pendenza media con punte dell’8% prima dello scollinamento), possibile trampolino di lancio per attacchi da lontano vista la discesa tecnica. L’arrivo sarà nella storica Via Roma a Sanremo con l’ultima curva a 750 metri dal traguardo.