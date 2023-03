(mi-lorenteggio.com) Cusago, 18 marzo 2022 – Questa sera, intorno alle ore 18.30, in via Corte Nuova, a Monzoro, un ragazzo di 17 anni, per dinamica in fase di accertamento, è caduto dalla moto. Sul posto sono giunte le forze dell’ordine insieme ad un’ambulanza della Croce Rossa Settimo, mentre da Milano è giunto anche l’elisoccorso. Il ferito, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo in elicottero in ospedale San Raffaele di Milano.

