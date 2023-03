Dalla Sardegna a Rho, gli auguri del Sindaco per i cento anni di Giulia Lussu

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 marzo 2023 – La signora Giulia Lussu ha festeggiato sabato 18 marzo alla Fondazione Restelli i suoi cento anni, circondata da parenti e amici. A farle gli auguri il Sindaco Andrea Orlandi, che le ha donato un mazzo di fiori.

Quella della signora Giulia, tuttora molto in gamba e pronta a raccontare aneddoti e ricordi, è una di quelle storie che potrebbero ispirare un romanzo: “Mio marito, Angelo Ferrari, era nato e viveva a Rho – ha raccontato – Io sono originaria di Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari, sono la prima di 4 figli: 3 femmine e un maschio. Angelo venne in Sardegna a fare il militare. Quando ci siamo conosciuti avevo 21 anni, galeotta fu la spiaggia. Ci siamo innamorati e ci siamo sposati tre anni dopo, siamo venuti a vivere a Rho, da allora in Sardegna ci sono tornata solo per le estati al mare. Qui ho lavorato come sarta, mi piaceva realizzare abiti da sposa e camicie da uomo”.

Angelo Ferrari lavorò come ferroviere. Poi vinse un concorso e fu assunto in Comune. Fu anche consigliere comunale negli anni Sessanta. Giulia e Angelo vissero in via Mascagni ed ebbero un’unica figlia, Lilia, che a sua volta ha avuto un solo figlio, Andrea. Lilia purtroppo è già mancata, come anche il padre di Andrea. Il nipote ha voluto che la nonna fosse degnamente festeggiata nella sua nuova casa, la Fondazione Restelli: “E’ stata la nonna a chiedere di venire qui, quando aveva 92 anni. Dopo una caduta aveva preferito non pensare da sola alla sua casa, ma trovare aiuto quotidiano qui. E ci si trova benissimo”.

Il Sindaco Andrea Orlandi ha promesso a Giulia Lussu di donarle l’Annuario che raccoglie i nomi di tutti gli amministratori e i consiglieri comunali di Rho, per ricordare Angelo Ferrari. Quindi ha consegnato alla centenaria anche la pergamena fatta arrivare a Rho dal Sindaco di Quartu Sant’Elena, Graziano Ernesto Milia.

Giuseppe Re, direttore della Rsa, ha donato alla festeggiata un libro sul lago di Varese, avendo ascoltato tanti racconti della signora Lussu sulle vacanze in camper nel Varesotto. In dono dalla Fondazione anche un abbonamento semestrale ad Avvenire, che nel numero del 15 marzo, giorno della nascita della donna, ha pubblicato una sua foto con una dedica e gli auguri di buon compleanno. “Amo tanto leggere, grazie per questi doni – ha commentato Giulia Lussu, prima di concedersi una fetta di torta – Sono davvero contenta di rivedere tante persone care e anche il primo cittadino di Rho”.