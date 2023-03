FESTA PAPA’, VINCE LA TRADIZIONE: SI FESTEGGIA CON ZEPPOLE SAN GIUSEPPE (+10%) E DOLCI A TEMI PERSONALIZZATI (+15%)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2023 – La ‘Festa del Papà’ resta un ‘classico’ e, nel rispetto della tradizione, spinge moltissime famiglie a celebrare il giorno di San Giuseppe. Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta 20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati, la maggior parte dei quali in Lombardia) evidenziando come, in vista del 19 marzo, siano in crescita le prenotazioni e gli acquisti di dolci a tema per la ‘Festa del Papà’ e la vendita di regali come profumi, cravatte, camicie, cinture e bottiglie di vino. Nello specifico si registra un incremento del 10% per le ‘zeppole di San Giuseppe’, il più classico dei dolci per questo appuntamento, e per torte ‘a tema’ personalizzate (+15% ) che richiamano il nome del festeggiato. Trend positivo anche per i regali con aumento che si attesta al 5 % (particolarmente gettonati profumi e camicie). “Fa piacere constatare – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – l’attenzione verso la ‘Festa del Papà. Come sempre le ‘zeppole di San Giuseppe’ la fanno da padrone, in ogni dimensione e con gusti tradizionali come crema o cioccolato, ma anche nella proposta al pistacchio”.

Redazione