TRIENNALE MILANO: gli appuntamenti dal 20 al 26 marzo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 marzo 2023 – Ecco, GLI APPUNTAMENTI DI TRIENNALE MILANO

20 – 26 marzo

20 marzo

Dalle 9.00 Conferenza | Forum Siccità

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Forestami, il progetto di forestazione urbana che sta incrementando il capitale naturale della Città metropolitana di Milano, organizza insieme a Triennale Milano e al Politecnico di Milano la prima edizione del Forum Siccità. L’incontro vedrà l’intervento delle amministrazioni, tra cui il Comune di Milano e il Comune di Torino, di alcuni esponenti del mondo della ricerca e di esperienze internazionali. Il programma della conferenza prevede quattro sessioni che andranno ad approfondire gli effetti del cambiamento climatico sul capitale naturale delle città. Ad aprire i lavori saranno Carla Morogallo, Direttrice Generale di Triennale Milano, e Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano e del Comitato Scientifico di Forestami. La conferenza sarà coordinata da Maria Chiara Pastore, Direttrice scientifica di Forestami.

A seguito del Forum Siccità, alle ore 12.30, si svolgerà la conferenza stampa Forestami, per accreditarsi scrivere a: press@forestami.org

21 marzo

18.00 Presentazione volume | Creating Coromandel. Marco Zanuso in South Africa

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Presentazione del libro Creating Coromandel. Marco Zanuso in South Africa, di Edna Peres e Andrea Zamboni, edito da Artifice Press. Gli autori saranno in dialogo con Nicola Di Battista, architetto; Manuel Orazi, architetto, docente, Accademia di Architettura di Mendrisio; Christian Sumi, professore emerito, Accademia di Architettura di Mendrisio; e Annalisa Viati Navone, docente ricercatore, Archivio del Moderno – USI, Professore, École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles. Il volume – che nel 2022 ha ricevuto l’Herbert Prins Colosseum Award – esplora la collaborazione decennale tra Marco Zanuso (1916-2001), l’imprenditore sudafricano Sydney Arnold Press (1919-1997) e la moglie Victoria de Luria Press (1927-2015), che avevano commissionato all’architetto milanese la progettazione della residenza di campagna della famiglia e la sede della loro azienda di fashion retail Edgars.

22 marzo

10.00 Triennale Radio Show

Evento online

Proseguono gli appuntamenti radiofonici in collaborazione con Radio Raheem. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

Dalle 11.00 Installazione | Anthropogenic Narratives. Communicating and Experiencing Non-Human Perspectives

Programma e maggiori informazioni: triennale.org

Presentazione dei progetti realizzati nel Laboratorio di Sintesi Finale C1 del Corso di Laurea in Design della Comunicazione, Scuola del Design, Politecnico di Milano. Anthropogenic Narratives si fonda sul presupposto che il rapporto dell’essere umano con la natura necessita di essere cambiato, soprattutto in ragione degli stravolgimenti causati dalle attività umane negli ultimi tre secoli.

18.00 Incontro | Photobooks Now! – Witty Books

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano, in collaborazione con il suo Bookshop, gestito dalla casa editrice Electa, presenta il ciclo di incontri Photobooks Now! curato da Bruno Ceschel per esplorare il panorama del libro fotografico attraverso una serie di conferenze, eventi e firmacopie con alcuni tra i più interessanti editori indipendenti sulla scena europea. Il primo appuntamento si terrà con la casa editrice indipendente Witty Books e sarà seguito da un firmacopie del libro di Giulia Parlato Diachronicles (Witty Books, 2023), progetto editoriale collegato all’omonima mostra visitabile in Triennale fino al 26 marzo. Con Photobooks Now! Triennale Milano rinnova il suo impegno a sostegno della fotografia contemporanea, portando al suo pubblico il lavoro sperimentale e all’avanguardia di alcuni dei migliori artisti ed editori contemporanei che operano nel campo della fotografia.

19.30 FOG Festival | Bad Dante Bad English Bad Opera

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Umorismo, sperimentazione e sinfonie d’archi: quattro performer e tre musicisti ricostruiscono il viaggio di Dante tra le anime errabonde e le loro storie. Su un set minimale, un’interpretazione in chiave anti accademica dei primi nove canti del Purgatorio dantesco unisce recitazione, canto, danza e musica da camera. Il lavoro traduce il rigore della metrica originale in un inglese scanzonato, privando la Commedia dell’aura di sacralità acquisita nel corso dei secoli, e riportandola a un’originale dimensione “volgare”. In questa cornice, la sensazione di limbo e sospensione viene messa in scena – in modo intelligente e divertente – come esperienza umana condivisa tra ricerca di giustizia e riscatto, nostalgia e rabbia.

23 marzo

10.00 Laboratorio | Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson

Ingresso libero previa iscrizione: triennale.org

Triennale Milano presenta Dance Well: un’iniziativa per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici, che si rivolge principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Le classi si tengono tutti i giovedì mattina fino alla fine dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti.

15.00 Laboratorio | Composizione musicale e drammaturgia. Workshop con Andrea Spreafico e Matteo Fargion

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

In linea con il loro spettacolo Bad Dante Bad English Bad Opera, Andrea Spreafico – fondatore e direttore della compagnia Spreafico Eckly – e Matteo Fargion – compositore, performer e insegnante – propongono un laboratorio volto alla composizione concettuale e formale di un’opera performativa. Partendo da oggetti semplici e quotidiani a portata di mano, nel corso del workshop verrà costruita una drammaturgia basata sul dialogo tra l’oggetto e l’artista.

19.30 FOG Festival | Bad Dante Bad English Bad Opera

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

24 marzo

18.00 Incontro | Il lavoro in architettura

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Triennale Milano promuove una serata di riflessione aperta a tutti sulla situazione lavorativa in Italia nell’ambito dell’architettura. Un’occasione per avviare un confronto pubblico e costruttivo sullo stato della professione, il contesto giuridico che la norma, i percorsi formativi, le modalità di collaborazione e retribuzione, con l’obiettivo di mettere a sistema i diversi punti di vista ed esperienze dei soggetti coinvolti. Nel corso di questo appuntamento interverranno giovani professionisti, rappresentanti degli studi di architettura, esponenti del Governo e degli ordini professionali nazionali e locali, giuslavoristi e altri esperti. L’incontro Il lavoro in architettura prevedrà una prima parte dedicata agli interventi dei relatori coinvolti e una seconda di tavola rotonda e discussione aperta.

21.00 FOG Festival | Circo ipnotico

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Presso Casa degli Artisti

Dopo oltre quindici anni di rappresentazioni, Circo ipnotico arriva a FOG in veste rinnovata grazie a una collaborazione con Casa degli Artisti, per sintetizzare i vent’anni di sperimentazione del collettivo Otolab. Una live session d’improvvisazione audiovisiva che indaga il mondo della percezione, con quattro performer e una trama sonora di architetture dub e noise. Al centro del progetto si trova l’interazione tra uomo e macchina. Gesto e intenzione umana insieme a tecnologie digitali e manufatti danno vita a caleidoscopiche combinazioni di forme, colori, luci pulsanti e suoni ancestrali. Sospeso tra esoterismo tecnico ed estetica cyberpunk, quello degli Otolab è uno spettacolo iconico, sempre differente, da vedere e rivedere, in continua trasformazione. Un’esperienza ipnotica.

25 marzo

11.00 Laboratorio | Kids and Coding

Laboratorio per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni

Partecipazione gratuita previa iscrizione: triennale.org

Fare musica è facile e divertente. Radio Raheem, resident radio di Triennale, organizza un laboratorio dove i bambini, grazie alla guida esperta di un produttore di musica elettronica, potranno apprendere i rudimenti della composizione musicale con l’aiuto della tecnologia.

15.00 FOG Festival | Senza titolo

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Senza titolo è una performance di Annamaria Ajmone – artista associata di Triennale Milano Teatro – che assume vesti, durate e toni differenti in base agli spazi in cui è ospitata. In Triennale, la performance si compone di tre azioni differenti e autonome di trenta minuti ciascuna, nell’arco di una giornata. Lasciato intatto, è lo spazio a innescare la danza, che si costruisce nell’effettivo e immediato incontro tra gli elementi agenti: i rudimenti delle architetture, il movimento e la postura del pubblico. La composizione coreografica non segue a priori scrittura, task o linee guida, ma viene costruita simultaneamente all’azione. Anche gli abiti, immaginati da Fabio Quaranta, fanno parte della trama di stimoli e suggestioni che generano le azioni.

17.30 FOG Festival | Senza titolo

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

19.30 FOG Festival | Personne, chroniques d’une jeunesse

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Tra le stanze di una casa d’infanzia – dove il tempo viene compresso, dilatato e riscritto – prendono vita i ricordi di Ugo, ormai adulto. I contorni sono fin da subito quelli di una fiaba, il cui intreccio precipita nell’incontro con un mostro. Ugo Fiore e Livia Rossi, insieme alla musicista Federica Furlani, mettono in scena un dramma autobiografico, una favola nera sulle radici del tradimento di un bambino da parte del mondo degli adulti. Grazie alla compresenza di italiano e francese e al lavoro evocativo della musica, lo spettacolo si nutre di mistero e ambiguità, trasformando un episodio traumatico in potente fatto teatrale.

19.30 FOG Festival | Senza titolo

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

21.00 FOG Festival | Circo ipnotico

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Presso Casa degli Artisti

26 marzo

11.00 Laboratorio | PODCAST LAB

Laboratorio per ragazzi e ragazze dai 15 ai 18 anni

Partecipazione gratuita previa iscrizione: triennale.org

Il podcast è uno strumento nuovo per raccontare storie, realtà, tendenze e passioni: che si tratti di un lungo approfondimento o di una breve striscia quotidiana, è un contenitore da riempire a piacimento, ma da costruire con cura. PODCAST LAB è un workshop organizzato da Radio Raheem, resident radio di Triennale, che si rivolge a ragazzi amanti della musica. I partecipanti impareranno a scrivere, costruire e registrare un cosiddetto “daily”, ovvero un piccolo podcast quotidiano, incentrato sulle novità più interessanti da inserire nelle nostre playlist.

11.30 Laboratorio | Laboratorio di scrittura con Livia Rossi e Ugo Fiore

Ingresso libero previa registrazione: triennale.org

Prendendo spunto dalle suggestioni dello spettacolo Personne, chroniques d’une jeunesse, gli autori Livia Rossi e Ugo Fiore propongono un laboratorio di scrittura in cui il linguaggio delle fiabe viene approfondito come potenziale strumento di esplorazione dell’animo umano.

15.00 FOG Festival | Senza titolo

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

15.30 Laboratorio | Immaginari Abitati

Laboratorio per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Che cos’è per noi Casa? A partire da questa domanda si sviluppa un’attività per bambini e famiglie che nasce dalla preziosa documentazione dell’archivio fotografico di Triennale Milano. Un percorso dedicato ai luoghi e agli oggetti dell’abitare, ai sogni, ai bisogni e alla memoria, che ci guideranno verso nuove storie del presente.

16.00 FOG Festival | Personne, chroniques d’une jeunesse

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

17.00 FOG Festival | Circo ipnoticoSpet

Spettacolo a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

Presso Casa degli Artisti

17.30 FOG Festival | Senza titolo

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org

19.30 FOG Festival | Senza titolo

Performance a pagamento, per ulteriori informazioni: triennale.org