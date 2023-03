Corsico. Importunava passati e clienti dei bar in centro, pretendendo che gli venissero servite bevande alcoliche senza pagare: fermato

Corsico (19 marzo 2023) – Girovagava barcollando nel centro storico di Corsico disturbando i passanti. Ed entrava nei bar di via Cavour pretendendo che gli venisse servito del vino o dei superalcolici, senza pagare. Infastidendo anche i clienti.

L’intervento tempestivo di una pattuglia della polizia locale ha permesso di fermarlo prima che la sua insistenza verbale si trasformasse in atteggiamenti violenti.

L’uomo ha cercato di sottrarsi ai controlli, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo ed accompagnarlo al comando di via Caboto per l’identificazione.

Si tratta di un quarantasettenne proveniente dall’Ucraina e senza fissa dimora. Non aveva documenti con sé. È stato fotosegnalato e denunciato a piede libero per la violazione delle norme relative al soggiorno sul territorio italiano. Sanzionato, inoltre, per ubriachezza manifesta.

«Credo sia importante – evidenzia l’assessore alla polizia locale, Stefano Salcuni – rilevare che i negozianti e i cittadini siano tornati ad avere fiducia nei nostri agenti, che dimostrano di essere attenti e puntuali quando ricevono le segnalazioni. Il nostro centro storico è il cuore nevralgico della città, perché è una grande isola pedonale dove la cittadinanza passeggia e si incontra. Abbiamo adottato, già nel corso dell’anno scorso, una serie di interventi con il potenziamento del sistema di

videosorveglianza e di illuminazione, proprio per scoraggiare i malintenzionati. A questo si aggiunge un nuovo progetto di presidio del territorio, concordato con la Prefettura. Perché – conclude l’assessore – riteniamo sia fondamentale che la nostra cittadinanza si senta sicura, anche grazie alla stretta collaborazione tra polizia locale e forze dell’ordine».