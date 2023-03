Grave incidente stradale nella notte a Robecco sul Naviglio, elisoccorso in azione: quattro feriti

(mi-lorenteggio.com) Robecco sul Naviglio, 19 marzo 2023 – Questa notte, intorno alle ore 1.05, all’altezza dell’incrocio tra via Gorizia e la Strada Statale 526, un veicolo con a bordo quattro giovani, uno di 19 anni, uno di 21 anni, uno di 24 anni e uno di 29 anni, per cause in fase di accertamento, è finito contro un ostacolo.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, due automediche, quattro ambulanze, mentre da Como è giunto l’elisoccorso, adibito ai soccorsi in notturna.

I feriti, estratti dal veicolo, sono stati trasportati due in ambulanza in codice rosso negli ospedali di Legnano e Niguarda, mentre un terzo è stato trasportato in elicottero e in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza. Un quarto ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dall’incidente, il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso.

