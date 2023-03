LA PARTENZA DELLA STRAMILANO HALF MARATHON 2023, PODIO MASCHILE KENYOTA – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 marzo 2023 – Dopo la partenza degli oltre 50000 atleti da piazza del Duomo, clicca per l’articolo e il video), alle 10.00 in Piazza Castello, è partita la Stramilano Half Marathon, la mezza maratona tra le più partecipate d’Italia, sulla classica distanza di 21,097 Km. Atleti, professionisti, appassionati maratoneti si sono messi alla prova correndo a ritmo serrato e tagliando il traguardo a Piazza Castello. A sostenerli il Villaggio degli Atleti, allestito da Croce Rossa Italiana in Piazza del Cannone, che ha offerto assistenza sanitaria, un’area massaggi e il servizio di deposito borse.

Podio tutto keniota per l’ambito maschile: Cosmas Mwangi Boi si è aggiudicato l’oro con un tempo di 59’40”, seguito da Isaac Kipkemboi Too (1h01’05”). La medaglia di bronzo è conquistata, invece, da Bernard Musau Wambua (1h04”57’’). Da segnalare anche l’ottima performance dell’azzurro Salvatore Gambino (1h01”09”). Ottimo 5° posto per Pasquale Selvarolo con 1h02’54”

Succede tutto in due secondi per il podio femminile, con tempi tutti sotto il record di gara: al primo posto l’atleta keniana Gladys Cherop Longari, con un tempo di 1h07’28”. Stesso tempo per l’etiope Aberash Schilima Kebeda (1h07’28”) e terzo posto per la sua connazionale Anchinalu Dessie Genaneh (1h07’30”). Prima tra le atlete italiana Giovanna Epis (6° posto) con 1h12’01”.