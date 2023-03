TREMOSINE (BS). PRECIPITA IN UN RUSCELLO IN SECCA MENTRE TAGLIA LA LEGNA, SOCCORSO CON L’ELICOTTERO

(mi-lorenteggio.com) TREMOSINE (BS), 19 marzo 2023 – Intervento oggi pomeriggio, domenica 19 marzo 2023, per il Soccorso alpino bresciano. In una valletta che collega gli abitati di Pieve e Prezzo, nel territorio del comune di Tremosine, un uomo di circa 70 anni è precipitato per una ventina di metri in una zona con argine sconnesso, fino al letto di un ruscello in secca, mentre stava tagliando della legna. Sul posto i tecnici della Stazione di Valle Sabbia della V Delegazione bresciana del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e i Vigili del fuoco. L’infortunato è stato raggiunto, valutato nella parte sanitaria, immobilizzato e imbarellato e portato in ospedale.

Altro intervento oggi pomeriggio, domenica 19 marzo 2023, per la Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione lariana. I tecnici sono stati attivati per una donna che si è infortunata mentre si trovava nella falesia del Sasso Ballaro, territorio del comune di Leggiuno. La centrale ha mandato subito sul posto i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, cinque i soccorritori impegnati, e l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, partito dalla base di Villa Guardia. La donna è stata portata in ospedale.

