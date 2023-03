Domenica 26 MARZO – BUSTO GAROLFO MOSTRA MERCATO DEL VINILE E CD PER HOBBISTI

Domenica 26 MARZO ritorniamo a BUSTO GAROLFO per la Mostra del Vinile e cd, per HOBBISTI, C/O la EX-SALA CONSILIARE DEL COMUNE, ACCESSO DAL PARCO COMUNALE – VIA MAZZINI 1.

Manifestazione organizzata dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE con il Patrocinio del Comune di BUSTO GAROLFO.

Parteciperanno espositori con MIGLIAIA DI DISCHI IN VINILE, CD, DVD.

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO NELLE VICINANZE, INGRESSO GRATUITO.

Orario per il pubblico dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

POTRAI INOLTRE SCAMBIARE dischi e CD con gli espositori