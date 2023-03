( mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 20 marzo 2023. Mercoledì 22 marzo alle ore 18 presenteremo il libro “Donne Ingannate” (il velo come religione, identità e libertà) in collaborazione con il Circolo Arci Terranova presso la loro sede di Via Kuliscioff 8

Sarà presente l’autrice Giuliana Sgrena.

V.A.