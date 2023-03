FORUM ABITARE. IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 21 MARZO

Dalle ore 14 panel su housing sociale e, a seguire, strategia sugli affitti brevi e modelli internazionali a confronto con gli assessori Maran e Tancredi

Milano, 20 marzo 2023 – Domani, martedì 21 marzo, prenderanno il via alle ore 14 i lavori della seconda giornata del Forum dell’Abitare organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione Cariplo presso Base Milano in via Bergognone 34.

Questi gli appuntamenti previsti:

Ore 14 – Intervento introduttivo dell’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran.

Ore 14.30 – Panel “L’housing sociale per una casa accessibile”, partecipano Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano; Elio Franzini, Rettore dell’Università degli Studi di Milano; Carmelo Benenti, segretario generale Sunia Milano; Giordana Ferri Fondazione Housing Sociale.

Ore 16.30 – Strategie sugli affitti brevi con Cecilia Del Re, già assessora all’Urbanistica del Comune di Firenze; Valentina Reino, Head of Public Policy & Campaign Airbnb; Fabio Calarco, Presidente Ospitami.

Ore 16.30 – Nuova gestione del patrimonio pubblico con Simone Dragone, Presidente MM Spa e Marzia Marchesi, assessora all’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Bergamo.

Ore 16.30 – Modelli internazionali a confronto con Lucie Lescude, Paris Habitat; Maria Vassilakou, già vicesindaca di Vienna; Andrea Tobia Zevi, assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative del Comune di Roma; Namon Freeman, Bloomberg Associates.

Ore 19.00 – XXX. Le proposte ancora impronunciabili in Italia per cambiare il sistema abitativo con Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa; Laura Colini, Tesserae e IUAV Venezia; Giacomo Biraghi, Presidente impresa sociale Stratosferica – Torino; Tomaso Greco, Direttore Matteotti; Lucio Maiolica, founder Un terrone a Milano; Sarah Gainsforth, esperta di politiche abitative; Lucio Marazza, LINK Coordinamemto Universitario.

