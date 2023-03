FORUM ABITARE. PRESENTATA LA NUOVA STRATEGIA PER LA CASA

Maran: “Subito una legge per limitare gli affitti brevi”



(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 marzo 2023 – Si è aperto questa mattina il Forum dell’Abitare organizzato dal Comune di Milano in collaborazione con MM Spa e con il supporto di Fondazione Cariplo. La manifestazione si svolge a Base Milano e prevede tre giorni di dibattiti, panel e workshop sui temi dell’abitare.



Nel corso del momento di apertura del Forum, a cui hanno preso parte il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Prefetto di Milano Renato Saccone, il Vicario Episcopale dell’Arcidiocesi di Milano Luca Bressan, la Presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi, l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran ha presentato “Una nuova Strategia per la Casa”, il documento triennale che dovrà essere approvato nel corso delle prossime settimane dal Consiglio comunale.



“Voglio ringraziare le moltissime persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo documento che non avrebbe visto la luce senza il grande impegno profuso da parte dell’Assessorato alla Casa e della Direzione Casa del Comune di Milano, di Amat, dell’Agenzia Milano Abitare, del centro studi Pim e degli assessorati alla Rigenerazione Urbana e a Welfare e Salute – ha dichiarato Maran.



Tra i molti temi toccati dall’assessore nel corso del suo intervento introduttivo al Forum dell’Abitare, una richiesta al Governo per intervenire in modo tempestivo con una regolamentazione degli affitti brevi la cui crescita continua sta determinando difficoltà sempre maggiori per chi cerca un appartamento in locazione a lungo termine a Milano.



“Tutte le grandi città europee come Milano stanno lavorando per inserire delle limitazioni rispetto agli affitti brevi. Serve – conclude Maran – un intervento dell’Esecutivo che da un lato metta ordine in questo mercato senza penalizzare i piccoli proprietari ma che disciplini una situazione ad oggi senza regole e, dall’altro, introduca forti detrazioni fiscali per chi abita in affitto a Milano”.

Link al documento “Una nuova Strategia per la Casa”

Link al programma del Forum dell’Abitare

