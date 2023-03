Rino Pruiti presidente dell’assemblea dei sindaci del Parco Sud

Buccinasco (20 marzo 2023) – Oggi pomeriggio, lunedì 20 marzo, il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti è stato eletto presidente dell’Assemblea dei sindaci di Parco Sud, formata da oltre sessanta Comuni. Toccherà a lui assumere un ruolo molto delicato in un momento di transizione del Parco, condizionato dalla revisione dello Statuto prevista dalla Giunta regionale.

Il Parco Agricolo Sud Milano è stato istituito con la legge regionale n. 24 del 1990 e affidato in gestione alla Città metropolitana di Milano: comprende le aree agricole e forestali di 60 comuni (tra cui Buccinasco) per un totale di 47.000 ettari.

“Dopo 33 anni, da quando mi sono battuto per la costituzione del Parco Sud – dichiara Rino Pruiti – torno a occuparmi in modo attivo e concreto del grande patrimonio agricolo del nostro territorio. Mi auguro di non essere l’ultimo presidente del Parco: la Giunta regionale, appena eletta, sta per nominare un commissario anche per capire chi dovrà gestire domani il Parco, se direttamente la Regione o ancora la Città metropolitana. Dovrò gestire questa transizione insieme ai colleghi, al presidente Del Ben e al Direttivo del Parco e metterò il mio consueto impegno a servizio della comunità”.