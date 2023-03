VIGEVANO – MALPENSA, BUSSOLATI (PD): “L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO SENZA IL CONSENSO DI TUTTO IL TERRITORIO È UNA GRAVE FORZATURA CHE METTE A RISCHIO OPERE IMPORTANTI”

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 20 marzo 2023. “L’approvazione della tratta C della Vigevano Malpensa senza il consenso di tutti i comuni del territorio è una forzatura che rischia di avere come esito un ulteriore rallentamento anche di quelle opere connesse che sono condivise e davvero utili, ma inserite in un progetto oggettivamente troppo impattante e privo di sostenibilità. L’assessore Terzi e la consigliera Scurati, entrambe leghiste, subito pronte a celebrare i presunti successi del ministro Salvini, non fanno i conti con la realtà. Procedere con la ruspa, in senso figurato e non, contro il parere della città metropolitana, del Parco e di diversi comuni interessati dal tracciato, è una scelta miope e sbagliata e sorprende che la Regione, che non ha saputo fin qui svolgere il proprio ruolo di regia e di composizione degli interessi in campo, ora festeggi un risultato che rischia di essere una sconfitta per tutti: per il territorio, per l’ambiente e anche per chi attende opere infrastrutturali che rischiano di tardare ulteriormente”.

Lo dichiara il consigliere regionale del PD Pietro Bussolati in merito all’approvazione, nei giorni scorsi, del progetto esecutivo della tratta C della superstrada Vigevano Malpensa da parte della conferenza dei servizi.

