“Da Expo alle Olimpiadi: come cambia Milano”: incontro il 30 marzo presso Libreria Egea di viale Bligny

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2023 – Sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale, rigenerazione urbana, riqualificazione e promozione del territorio sono questioni chiave del nostro tempo. Riconvertire in chiave sostenibile il nostro Paese e i suoi centri nevralgici – le città – comporta un indispensabile rinnovamento infrastrutturale, ambientale, culturale e sociale.

Riunendo esperti da diversi campi, l’incontro organizzato alla Libreria Egea di viale Bligny giovedì 30 marzo sarà l’occasione per affrontare il grande tema della rigenerazione urbana da punti di vista complementari: istituzionale, manageriale, infrastrutturale e turistico, a partire dagli spunti contenuti nel libro “Real Estate Infrastructure Made in Italy” di Cesare Ferrero e dalle progettualità in corso legate alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Interverranno:

Davide Agazzi, co-founder di FROM – Moltiplichiamo valore pubblico

Regina De Albertis, presidente Assimprendil Ance

Cesare Ferrero, presidente di Sogemi e autore del libro

Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana del Comune di Milano

Veronica Vecchi, professoressa di Public Management in SDA Bocconi e presidente della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026

Modera Teresa Campo, giornalista di Milano Finanza

Appuntamento giovedì 30 marzo alle 18.30 alla Libreria Egea di viale Bligny 22, a Milano.

Qui il link per registrarsi: https://comecambiamilano.eventbrite.it/