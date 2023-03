FORUM ABITARE. L’HOUSING SOCIALE E IL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE SOS AFFITTI AL CENTRO DELLA SECONDA GIORNATA

Tancredi: “Presto modifiche al Pgt per contribuire ad offrire case a prezzi accessibili”

Milano, 21 marzo 2023 – A Base Milano prosegue il Forum dell’Abitare, manifestazione organizzata dal Comune di Milano in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Nel corso della seconda giornata il focus è andato sul tema dell’housing sociale e sul nuovo servizio sperimentale di segnalazione “Sos Affitti”, realizzato dal Comune di Milano per segnalare le locazioni irregolari.

Nel panel iniziale dal titolo “L’housing sociale per una casa accessibile” è intervenuto l’assessore alla Rigenerazione Urbana Giancarlo Tancredi che ha tracciato un’analisi rispetto alla situazione attuale delineando gli scenari futuri.

“Dare ulteriore impulso al social housing, con nuove agevolazioni e nuovi obiettivi, per contribuire alla strategia dell’Amministrazione di offrire case a prezzi accessibili in città – ha detto l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. È tra le direttrici su cui intendiamo muovere alcune modifiche al Piano di Governo del Territorio, un percorso che abbiamo deciso di intraprendere da tempo e che partirà nelle prossime settimane: abbiamo già azzerato, con una delibera approvata da poco, gli oneri di urbanizzazione per gli interventi di social housing in affitto, e vogliamo ridurre la soglia di superficie che ne rende obbligatoria la realizzazione, oggi fissata a 10mila mq. Con le norme già in vigore, prevediamo di poter incrementare di quasi 9mila unità l’offerta di residenza sociale da qui al 2030. Un numero che, grazie a questi nuovi provvedimenti, contiamo di riuscire ad aumentare ulteriormente”.

Presentato oggi anche il nuovo canale sperimentale di comunicazione “Sos Affitti”, un’alleanza tra Comune e cittadini contro gli affitti irregolari che permetterà di:

segnalare l’utilizzo improprio di immobili di edilizia residenziale pubblica o di edilizia convenzionata per usi differenti da quelli previsti, quali, ad esempio, quelli turistico-ricettivi;

segnalare affitti e proposte di affitto di abitazioni non conformi con le norme del regolamento edilizio, in particolare in termini di abitabilità e dignità abitativa;

segnalare affitti “in nero”, ossia senza la stipula di regolari contratti di locazione.

Attraverso questo nuovo servizio di segnalazione chiediamo l’aiuto dei cittadini e delle cittadine per fare luce su situazioni di affitto irregolari e vietate dalla normativa – spiega Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa –. Ad esempio, quelli che stiamo contrastando per usi turistici all’interno di case di edilizia residenziale pubblica e di immobili in edilizia convenzionata”.