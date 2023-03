Powervolley Milano.Esame Perugia all’Allianz Cloud: Milano pronta per Gara 2

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 21 MARZO 2023 – Vero e proprio esame per l’Allianz Powervolley. Gara 2 dei quarti di finale playoff scudetto si presenta così per l’Allianz Powervolley che domani sera si gioca un pezzo importante di stagione nel proseguo dei play off scudetto contro gli umbri tra le mura amiche dell’Allianz Cloud. In palio l’accesso alle semifinali ed un posto tra le migliori 4 d’Italia. Con la serie (al meglio delle cinque) che vede i Block Devils in vantaggio dopo aver vinto gara 1, la partita di mercoledì (ore 20:30 sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv) dirà molto ma non tutto del futuro dei meneghini. In base all’ordine finale della classifica di Regular Season, il confronto tra la prima e l’ottava forza della stagione regolare il pronostico pende dalla parte della Sir Safety Susa Perugia, la cui potenza offensiva si è fatta valere in Gara 1 a scapito degli uomini di coach Piazza che, primo set a parte, hanno sofferto il campo del Pala Barton senza riuscire a trovare lo spazio per insinuarsi. Oltre lo studio tecnico e tattico, sarà l’aspetto emotivo e mentale a incidere più di ogni altra cosa per allungare il cammino nei play off di Milano. Tutto può accadere, come questo campionato ci ha insegnato, ed ogni partita racconta una storia a sé, e domani sera sul taraflex milanese Perugia si troverà di fronte un’Allianz Powervolley agguerrita che, in tutto l’arco della stagione, ha dimostrato in campo di essere un gruppo coeso, che sa soffrire e reagire, combattere e rimontare, e che di fronte al proprio pubblico vorrà cercare l’exploit.

DICHIARAZIONE

Roberto Piazza (Coach Allianz Powervolley Milano): «È il bello dei Play Off, appena termina una partita, questa si analizza, ci si ritrova preparando il terreno per la seconda gara. Sono delle battaglie, ma la guerra è lunga ed ogni battaglia fa capo a sé. Nella prima sfida, tolto l’inizio gara, Perugia ha dimostrato di essere veramente una corazzata, dal canto nostro però siamo riusciti ad insinuare qualche insicurezza secondo me nella formazione avversaria nel primo parziale. Nella seconda partita credo saremo un po’ più consapevoli su come loro vorranno attaccarci e anche un po’ più determinati nell’andarci a prendere qualche punto importante durante lo svolgimento dei set e della partita stessa. Quindi coltello tra i denti per scendere in campo e giocare una grande partita di fronte al nostro pubblico».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano- Sir Safety Susa Perugia sarà il confronto numero 22 tra le due società: 3 successi per Milano, 19 per Perugia.

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 – 2 volte in Regular Season (2 successi Perugia).

PRECEDENTI NEI PLAY OFF SCUDETTO: 4 gare – 3 nei Quarti 2020/21 (2 successi Perugia, 1 successo Milano), 1 nei Quarti 2022/23 (successo per Perugia).

EX

Alessandro Piccinelli a Milano nel 2017/18

DIRETTA TV

Il match delle 20:30 Allianz Powervolley Milano – Sir Safety Susa Perugia sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa– Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Sir Safety Susa Perugia: Giannelli – Herrera, Flavio – Russo, PLotnytskyi – Leon, Colaci (L). All. Anastasi.

Arbitri: Giardini Massimiliano, Frapiccini Bruno (Boris Roberto, Nava Stefano)

Impianto: Allianz Cloud di Milano.