(mi-lorenteggio.com) Assago, 21 marzo 2023. Domenica 19 marzo i giovani atleti del team Galbiati Sport, come annunciato, hanno aperto la stagione partecipando al Criterium del Principato di Monaco.

Una gara entusiasmante che si è conclusa con la vincita del giovane talentuoso Maksym.

I nostri atleti, sempre attivi, grintosi, – racconta gioiosa e soddisfatta, la numero uno del team Rossella Galbiati – hanno aiutato il più grande, il più pronto in quel frangente, il più bisognoso di un momento festoso che lo aiutasse a dimenticare la guerra da dove è arrivato… Maksim Lahuta. Tutti uniti per un obiettivo comune, non solo personale. Lo sport è una parentesi della vita che lascerà sicuramente un segno nei nostri cuori. Dietro al giusto spirito, c’è una grande preparazione, sostenuta da tecnici preparati e attenti ai giovani. Carlo Barlassina ed io, poiché è facile sbagliare, lavoriamo a stretto contatto con specialisti, preparando insieme il giusto allenamento dedicato ai ragazzi. Da noi, sono usciti atleti che fanno e hanno fatto eccellenti risultati, senza mai nessuna esasperazione”.

“Il Team Galbiati – commenta entusiasta l’Assessore allo Sport Marco La Rosa – si distingue da sempre, per una indiscutibile qualità etica e educativa per i ragazzi, ampiamente supportata da una professionalità che, sotto gli occhi di tutti, porta a grandi risultati”.

“La vincita del giovane Maksym – sottolinea il Sindaco di Assago, Lara Carano – mi riempe di gioia. Questa vittoria è frutto di un team di professionisti preparati e volenterosi che seguono attentamente i loro ragazzi. Maksim Lahuta arriva da una situazione molto difficile, spero che questo premio gli possa regalare la giusta carica per proseguire nel suo percorso. Perciò avanti così ragazzi, siamo orgogliosi di voi”.

V.A.