Usmate Velate. Variante al PGT: depositata la documentazione per i contributi delle parti sociali ed economiche

(mi-lorenteggio.cm) Milano, 21 marzo 2023 – A partire da oggi, nella sezione Piano di Governo del Territorio del Comune di Usmate Velate (https://www.comune.usmatevelate.mb.it/c108044/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/934) sono disponibili i documenti relativi alla proposta di Variante al PGT per acquisire, entro 30 giorni, i contributi delle parti sociali ed economiche.

Come previsto dall’art.13 della legge regionale 12/2005, l’acquisizione di tali pareri è obbligatoria prima dell’adozione della Variante e fa seguito alla fase di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) conclusasi nel mese di febbraio.

Nelle prossime settimane avrà luogo la presentazione del documento alla Commissione Consiliare interessata e successivamente alla cittadinanza, con l’invito che verrà esteso a professionisti, e stakeholder.

“La Variante al Piano di Governo del Territorio è stata elaborata basandosi su obiettivi quali la riduzione del consumo di suolo, l’ampliamento dei PLIS PANE e Colli Briantei e una semplificazione dell’impianto normativo – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – L’avvio alla Variante, con la fase partecipata delle presentazione delle istanze da parte dei cittadini, è stato dato pochi mesi prima della pandemia la quale ha cambiato alcuni asset sociali ed economici del nostro territorio. Quella che viene oggi depositata e proposta al territorio, è una Variante che fa propri questi cambiamenti come la tutela dei luoghi di lavoro o la previsione di nuovi servizi per la collettività. “

