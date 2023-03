VIGEVANO-MALPENSA, ASSESSORE TERZI E SALA REPLICANO A BUSSOLATI: POLEMICA PRETESTUOSA SU OPERA ATTESA DA ANNI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 marzo 2023 – “L’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della Vigevano-Malpensa era attesa da anni dal territorio. Ritengo che le polemiche sollevate dal consigliere Pietro Bussolati siano pertanto pretestuose e prive di fondamento. Grazie all’intervento del ministro Matteo Salvini è stato infatti superato un’impasse burocratico che, di fatto, ha bloccato per troppo tempo la realizzazione di un’infrastruttura ritenuta strategica non solo da Regione Lombardia ma anche dai Comuni interessati”. Così Claudia Maria Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, replica a quanto dichiarato dal consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati in merito alla realizzazione della terza tratta della Vigevano-Malpensa. “Noi alle chiacchiere preferiamo i fatti e lo sblocco di questo tassello – ha aggiunto Terzi – consentirà finalmente di concretizzare un progetto che non non solo migliorerà la viabilità di connessione all’aeroporto di Malpensa e l’accessibilità veloce all’aerostazione dal bacino Sud-Ovest milanese, ma l’intero sistema viabilistico di un’ampia parte della nostra regione che, non dimentichiamo, ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026”.

“Il consigliere Bussolati, in merito alla Vigevano-Malpensa – ha aggiunto il consigliere regionale Andrea Sala (Lega) – dovrebbe valutare anche il ‘costo del non fare’, che grazie alla politica della sinistra per anni ha rallentato l’economia di ampi territori sede di molte attività produttive”.

Redazione