Al Villaggio delle Uova secondo fine settimana alla scoperta degli animali

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 22 Marzo 2023 – Amici a 4 Zampe: il secondo week-end targato Villaggio delle Uova Pura Vida Farm di San Martino Siccomario sarà tutto dedicato a loro. Appuntamento quindi a sabato 25 e domenica 26 Marzo alle porte di Pavia per una due giorni animal friendly che vedrà come protagonisti agnelli e pecore al pascolo ma anche dimostrazioni di sheep dog.

Il Villaggio, che ha riaperto i battenti lo scorso 18 Marzo con numeri che confermano il successo dell’edizione precedente, anche per questo fine settimana propone attività all’insegna dell’allegria e della felicità, immersi nel verde di un parco di oltre 35mila metri quadrati.

Dalle 10,30 alle 18,30 animazione, laboratori creativi, giochi, percorsi didattici, una piccola esposizione di creazioni fatte con i Lego, macchinine e trattorini elettrici e a pedali, pedalò per navigare la Lanca. La noia è bandita e anche gli adulti ritornano bambini al Villaggio delle Uova dove non mancano i gonfiabili dalle forme più fantasiose, la casetta del mais dove “tuffarsi” ma soprattutto la mitica caccia alle uova che vedrà impegnati bambini e bambine a scovare le uova colorate che un dispettoso personaggio ha disseminato nel Parco.

Scelta vincente non si cambia: torna dopo il successo dello scorso anno il parco a tema che si ispira all’ Easter Egg Hunt, una caccia alle uova che affonda le proprie radici in tempi lontani, quando i riti pagani scandivano il susseguirsi delle stagioni. La primavera veniva salutata con rituali propiziatori legati alla dea Eostre (Easter) che, raffigurata come un coniglio, dona uova a grandi e piccini per simboleggiare la nascita di una nuova primavera.

Grazie alle numerose attrazioni ed installazioni tematiche, il Villaggio delle Uova è anche il luogo ideale per scattare meravigliose foto ricordo di famiglia. Gli organizzatori hanno allestito anche un mercatino con i prodotti tipici, oltre che vari food corner e il ristorante La Lanca per placare la fame.

Il Villaggio delle Uova presenta

Amici a 4 Zampe

25 e 26 Marzo, dalle 10,30 alle 18,30

PuraVida Farm

Via Piemonte – Loc. La Lanca (su Google maps: Puravida, San Martino Siccomario)

27028 San Martino Siccomario (PV)