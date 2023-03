Cesano Boscone. Nuove regole per la raccolta differenziata

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 22 marzo 2023 – Il nuovo sistema migliorerà la qualità del servizio di raccolta dei rifiuti, permettendo una maggiore differenziazione dei prodotti. Sono previsti incontri pubblici e punti informativi in varie zone del territorio, dove sarà possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per un corretto svolgimento delle procedure e per chiarire eventuali dubbi.

Per le famiglie:

giovedì 23 marzo

alle ore 21 presso la Sala della Trasparenza in via Libertà 9

mercoledì 29 marzo

alle ore 21 presso il centro anziani Spighe d’oro in via Don Sturzo 8

Per i negozi e le imprese:

mercoledì 29 marzo

alle ore 18 presso il centro anziani Spighe d’oro in via Don Sturzo 8

mercoledì 5 aprile

alle ore 18 presso la Sala delle Carrozze di Villa Marazzi in via Dante 47

Gazebi informativi:

Mercato del mercoledì in piazza Falcone, dalle ore 9 alle 12

il 22 marzo e il 5 aprile

Centro commerciale Bennet in via Don Sturzo 1, dalle ore 15 alle 18

mercoledì 29 marzo

Portici di via Turati al Quartiere Tessera, dalle ore 15 alle 18

mercoledì 12 aprile

Piazza Giovanni XXIII al Quartiere Giardino, dalle ore 15 alle 18

mercoledì 19 aprile

Mercato agricolo in via Pogliani, dalle ore 9 alle 12

domenica 26 marzo e domenica 2 aprile

Parcheggio “Il Gigante” in via Roma 20, dalle ore 9 alle 12

sabto 8 aprile