Job weeks 2023: il Comune di Lissone propone opportunità e strategie per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 22 marzo 2023 – La Città di Lissone aderisce al programma “Job weeks”, una rassegna di eventi e manifestazioni dedicate all’incrocio domanda/offerta di lavoro e all’orientamento scolastico e professionale, organizzata dalla Consulta Informagiovani di Anci Lombardia.

“Impegnarsi per i giovani significa anche supportarli nelle piccole e grandi scelte della vita – sottolinea il Vicesindaco e Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Giovanni Camarda – ed è per questo che crediamo fortemente nella necessità di creare momenti di ascolto, di incontro e di scambio, guidati da esperti nell’attività di orientamento e consulenza in materia di ricerca del lavoro e nella formazione personale e professionale”.

Il primo evento “Mi parli di Lei – Strategie di comunicazione efficace: dal colloquio di maturità al colloquio di lavoro” è stato rivolto nello specifico agli studenti delle classi del corso serale dell’Istituto “G. Meroni” di Lissone e si inserisce nell’ampia attività di Orientamento realizzata dall’Amministrazione Comunale nelle Scuole secondarie del proprio territorio.

Il secondo appuntamento “Europa per i giovani. Opportunità, esperienze e mobilità europea”, in programma venerdì 31 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso la sede dell’Informagiovani di via Ferrucci 15, è dedicato a tutti i giovani under 30 del territorio. Il focus dell’incontro saranno le diverse opportunità europee dedicate ai giovani: Erasmus, Volontariato, Tirocini all’estero, Discover EU, Virtual Exchange, possibilità di mobilità (Portale europeo dei giovani, Punti Locali Eurodesk, Eures).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Inforientagiovani del Comune di Lissone all’indirizzo e-mail informagiovani.lissone@gmail.com o mediante la pagina Facebook Inforientagiovani.lissone.

È possibile, inoltre, trovare tutte le iniziative proposte dagli Informagiovani della rete regionale lombarda, webinar, incontri, workshop e matching domanda e offerta di lavoro, accedendo al sito www.talenthub.coach, la Piattaforma regionale per l’Orientamento formativo e professionale.