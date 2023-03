MILANO. PIAZZA SAN FEDELE, GLI AGENTI RIANIMANO UN UOMO IN ARRESTO CARDIACO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 marzo 2023 – Sono le 9.30 quando il personale di un bar in piazza San Fedele richiama l’attenzione di una pattuglia di agenti della Polizia locale che sta controllando alcuni monopattini in divieto di sosta perché un uomo, M.S.P. di 64 anni, si è accasciato a terra in arresto cardiaco e non riesce più a respirare.

Scattano immediatamente i soccorsi, giungono altri agenti con il defibrillatore (DAE) collocato nell’androne di Palazzo Marino e iniziano le pratiche di rianimazione cardiaca. L’uomo riprende a respirare e viene portato dall’ambulanza presso l’ospedale Policlinico dove le sue condizioni sono in miglioramento.

