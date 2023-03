Rho. Pensionati 4.0: una digitalizzazione che non lasci indietro nessuno

Firmato un accordo fra Comune e sindacati dei pensionati

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 marzo 2023 – Il Comune di Rho ha sottoscritto oggi, 22 marzo 2023, nel municipio rhodense, un accordo con Cgil, Cisl e Uil e i sindacati dei pensionati Spi, Fnp, Uilp di Milano con l’obiettivo di definire strategie tali da consentire che l’innovazione e la digitalizzazione “siano accessibili, democratiche e trasparenti e permettano a tutti di usufruire dei servizi online e sfruttare i benefici della tecnologia, soprattutto a coloro che non sono propriamente nativi digitali”.

Le parti si sono impegnate a realizzare progetti di cittadinanza consapevole e competente rivolti primariamente ai cittadini anziani, progetti volti a fornire le competenze necessarie per gestire i rapporti con la Pubblica amministrazione e il sistema sanitario, con lo scopo ulteriore di creare occasioni di contrasto a isolamento e solitudine.

Prima tappa per attuare l’accordo sarà l’organizzazione di un corso rivolto ai pensionati e agli over 60 che intendono acquisire una maggiore dimestichezza con le funzioni dello smartphone, per utilizzarle agevolmente e in sicurezza.

“Il mondo che ci circonda è sempre più informatizzato – spiegano Virginia Montrasio (Cgil), Antonio Vigna (Spi Cgil), Stefano Ghilarducci (Cisl), Giuseppe Oliva (Fnp Cisl), Claudio Mor (Uil), Domenico Le Rose (Uilp Uil) – e spesso gli anziani fanno fatica a tenere il passo delle innovazioni. Ma qui non si tratta solo di imparare a usare i social, il che può anche essere utile e divertente, quanto piuttosto di capire come accedere agevolmente a servizi e prestazioni che interessano da vicino i pensionati e che oggi sono forniti digitalmente. Pensiamo, in particolare, ai rapporti con la Pubblica amministrazione o con il sistema sanitario. E poi c’è tutta la questione del come evitare le truffe online in cui incappano soprattutto i meno esperti. Le iniziative previste da questo accordo, a cominciare dal corso di formazione, hanno proprio l’obiettivo di rendere gli over 60 più consapevoli nell’uso degli strumenti digitali”.

Secondo le Organizzazioni Sindacali, “la transizione digitale ha grandissime potenzialità e può migliorare la vita delle persone, ma non è esente da rischi: le persone più fragili, quelle meno tecnologiche e con meno strumenti per affrontare il cambiamento rischiano di essere lasciate indietro; l’innovazione va quindi governata e orientata come leva per semplificare, ampliare le opportunità e per ridurre le diseguaglianze”. “Tutti i grandi cambiamenti di questo periodo, accelerati dalla pandemia e dai futuri investimenti del PNRR, rischiano invece di divaricare le diseguaglianze – aggiungono – E’ importante avere attenzione non solo al “cosa” si fa, ma anche al “come” e agli impatti sulla popolazione. Per questo accogliamo con grande favore la disponibilità dell’Amministrazione di Rho a lavorare insieme su questi temi cruciali per il futuro delle comunità”.

“Il percorso per arrivare a questa firma è stato costruttivo – ha spiegato l’assessore alla Smart City Emiliana Brognoli – Il protocollo si declina in diverse parti, mira a fare in modo che la digitalizzazione sia uno strumento per ridurre le distanze fisiche tra le persone, contribuendo a contrastare il senso di isolamento e solitudine, migliorando inoltre la fruizione dei servizi in materia di informazione, formazione, istruzione, salute, assistenza, sicurezza. Lavoriamo perché i fondi, oltre 920 mila euro del PNRR destinati alla digitalizzazione, producano impatti concreti e coinvolgano ogni attore”.

“Tutti assieme si coopera per raggiungere il risultato migliore per le nostre comunità – ha evidenziato il Sindaco Andrea Orlandi – Questo processo di trasformazione digitale, che caratterizza in generale le nostre linee strategiche, vede nel nostro territorio una spinta notevole in rapporto a Mind e alle altre innovazioni legate al Pnrr. Siamo accanto ai nostri pensionati e cerchiamo di agevolare il loro rapporto con la pubblica amministrazione”.