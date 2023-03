Riccardo Bauer, un ideale che diventa destino: ciclo d’incontri e reading

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 marzo 2023 – Società Umanitaria insieme a “La corrente del Guado” organizza un ciclo d’incontri per ricordare Riccardo Bauer, in occasione della pubblicazione di una parte dell’immensa corrispondenza (oltre 6.000 lettere) nel volume “Riccardo Bauer. Un ideale che diventa destino”.

Si parte il 25 marzo alla Biblioteca Comunale di Corvetta. Interverranno storici, scrittori, amministratori pubblici e attori. L’iniziativa è patrocinata dalla Fondazione per leggere.

Sabato 25 marzo | 10.00

Biblioteca di Corbetta > Piazza 25 aprile,10

Il boemo dagli occhi di ghiaccio

Giovedì 13 aprile | 21.00

Biblioteca di Inveruno | Largo Sandro Pertini, 2

L’epistolario tra carcere e confino

Domenica 14 maggio | 16.30

Cascina Guado | Robecchetto con Induno

Una vita per arte, cultura e democrazia

Sabato 27 maggio | 17.00

Fondazione Roncalli > Via del Popolo, 17 – Vigevano

Un ideale che diventa destino

Giovedì 15 giugno | 21.00

Biblioteca di Abbiategrasso > Castello visconteo

Il coraggio della coerenza