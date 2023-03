Centrale District partecipa alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Facciate blu e tante iniziative

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2023 – Mercato Centrale Milano e alcuni grandi alberghi di zona Stazione centrale aderenti a Centrale District si accendono di blu in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo del 2 aprile.

L’iniziativa fa parte di una serie di attività che il Comitato, formato dai più prestigiosi alberghi, esercizi commerciali del quartiere della Stazione e piazza Repubblica, ha messo in campo per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema con la collaborazione di diverse associazioni impegnate da anni con bambini, famiglie e istituzioni.

A partire da giovedì 30 marzo, fino a domenica 2 aprile, con diverse date di accensione, le facciate dei grandi alberghi NYX Hotel Milan, Hyatt Centric Milan Centrale, Starhotels E.c.ho. si tingeranno di blu, dal 2007 colore scelto dall’ONU per richiamare l’attenzione sull’autismo, mentre Mercato Centrale illuminerà i suoi spazi.

Sabato 1 aprile, alle ore 17.00, sempre Mercato Centrale ospiterà il talk “Cuori Blu. Autismo e cultura di genere” condotto da Luisa Di Biagio, autrice, psicoterapeuta e attivista dell’associazione Cascina BLU. Ospiti, presentazioni di libri e interventi liberi per raccontare le “menti ribelli” e il loro linguaggio unico.

MUP (Milano Urban Padel), neosocio di Centrale District, parteciperà offrendo agli sportivi del centro una maglietta con la foto del murales dedicato all’autismo dipinto sulla facciata del Sure Hotel Astoria di viale Murillo, di recente danneggiato dai vandali.

Il Best Western Hotel Madison, socio di Centrale District, da tempo ha aderito al progetto “Inclusive Hotel” ideato dall’associazione L’Abilità Onlus che ha messo a punto una serie di accorgimenti destinati all’accoglienza specifica delle persone autistiche: dall’attenzione ai suoni e rumori, all’uso del monocromo.

“I bambini con autismo sono in aumento, i dati parlano di 1 bambino ogni 77 in età 7-9 anni, in prevalenza maschi, con una percentuale di 4,4 maggiore rispetto alle femmine – spiega Carlo Riva, Direttore della Onlus L’Abilità – ideatore anche di “Museo per tutti”, un progetto di accessibilità museale per persone con disabilità intellettiva – Una delle più grandi fatiche per le persone con autismo e soprattutto per i loro familiari e caregiver, è vivere la quotidianità. Le famiglie di una persona con disturbo dello spettro autistico difficilmente viaggiano, per esempio. Per questo con il progetto “Inclusive Hotel”, ideato da L’abilità insieme al gruppo Best Western, l’esperienza di vacanza accessibile si apre anche alle persone con autismo con spazi e ambienti che rispettano i bisogni delle persone con autismo e soprattutto formazione adeguata a tutto il personale.”

“Quanto accaduto di recente a dei colleghi in Trentino mostra come le disabilità cognitive siano ancora troppo poco conosciute – commenta il presidente di Centrale District, Maurizio Naro, – E’ importante sensibilizzare operatori e ospiti al fine di far sentire sempre accolte tutte le persone.”

“Sono orgogliosa che Centrale District abbia scelto di aderire alla Giornata del 2 aprile – commenta Camilla Doni, del board di Centrale, titolare di Bw Hotel Madison che con la famiglia ha realizzato il murales di via Murillo – Come albergatori ci rivolgiamo a persone in arrivo da tutto il mondo e portatrici di differenze da comprendere e valorizzare nello spirito di inclusione a 360 gradi.”

Redazione