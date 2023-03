Collegamento Milano Malpensa: Del Gobbo incontra il Commissario dell’ANAS

Il Sindaco Del Gobbo: “Molto soddisfatto che le proposte di Magenta siano state accolte; finalmente ci avviamo verso la fase esecutiva di un progetto atteso da tanti anni, una infrastruttura fondamentale per la viabilità e l’economia del nostro territorio”

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 23 marzo 2023 – Il Sindaco di Magenta Luca Del Gobbo ha incontrato questa mattina il Commissario Eutimio Mucilli, Commissario ANAS per la realizzazione della SS 11/494 Magenta Vigevano in merito ai lavori della prosecuzione della Milano Malpensa, infrastruttura che ormai da molti anni è in progetto e che finalmente si sta avviando verso la fase conclusiva di realizzazione.

“Abbiamo incontrato il Commissario Mucilli che ringrazio per la grande disponibilità. Le osservazioni e le richieste fatte dal Comune di Magenta sono state recepite tutte; in particolare, con grande soddisfazione, viene confermata la realizzazione di un sovrappasso ciclopedonale che collegherà la pista ciclabile Magenta-Pontevecchio dal capoluogo alla frazione. Questo permetterà l’utilizzo in sicurezza di questa pista, molto utilizzata da cittadini e amanti della bicicletta e fondamentale per il collegamento della città con il Parco del Ticino, nonostante la nuova infrastruttura”. Questo il commento del Sindaco di Magenta che esprime “grande soddisfazione per la conclusione dell’iter che vedrà a breve l’inizio della fase esecutiva del progetto”.

Il Sindaco Del Gobbo è stato da sempre grande sostenitore dell’urgenza e dell’importanza dell’opera di collegamento con la Milano Malpensa. “Un’opera fondamentale per collegare in modo veloce e fluido i nostri territori tra loro ma anche con la zona del Pavese, con Milano e con l’hub di Malpensa; penso a Comuni come Abbiategrasso e Robecco che vedranno il traffico delocalizzato. Un’opera attesa da tanti anni dai Comuni, dai cittadini e dagli imprenditori, una infrastruttura fondamentale per la viabilità e l’economia del nostro territorio. Lo ricordo sempre: quando è stata costruita la Milano Malpensa, qualcuno parlò di ferita del territorio ma è sotto gli occhi di tutti che questa infrastruttura ha portato, ad esempio nel caso di Marcallo, alla delocalizzazione di un traffico pesante e inquinante, oltre a consentire di raggiungere l’aeroporto e quindi i collegamenti nazionali e internazionali in pochi minuti”.

V.A.