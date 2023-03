Fa’ la cosa giusta! 2023: il programma di venerdì 24 marzo

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2023 – Al via domani la 19esima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata a Milano dalla casa editrice Terre di mezzo nei padiglioni di Allianz MiCo (sede di viale Scarampo angolo via Colleoni). La fiera è aperta al pubblico fino a domenica 26 marzo, dalle ore 9 alle 20. Si può raggiungere facilmente con i mezzi pubblici (MM Portello o Lotto Fiera) oppure in bicicletta (presente un ampio parcheggio per le bici, con la possibilità di piccole riparazioni delle due ruote da fare con l’aiuto di esperti).

9 aree tematiche: turismo sostenibile, food e street food, vegan, infanzia, cosmesi, moda, green e terzo settore; oltre 450 realtà espositive selezionate con cura, provenienti da tutto il territorio nazionale; 32 mila i metri quadrati di esposizione; 350 incontri, laboratori, dibattiti, degustazioni e spettacoli con 700 relatori nel programma culturale; 200 volontari a supporto dei visitatori; 6mila studenti coinvolti in vari incontri insieme alle loro classi e insegnanti.

Questi i numeri di Fa’ la cosa giusta! 2023, che nasce per far conoscere le “buone pratiche” di consumo e produzione, valorizzando le specificità e le eccellenze dei territori e creando sinergie tra associazioni, istituzioni, consumatori e imprenditori locali. Un racconto della sostenibilità a 360 gradi su stili di vita, turismo lento e rigenerazione dei territori, economia circolare, lotta allo spreco, giustizia sociale e ambientale, attivismo per il clima ed energie rinnovabili, coesione sociale, finanza etica, moda e genitorialità.

Sul sito www.falacosagiusta.org l’elenco completo degli espositori e il programma culturale (per alcune attività, dove indicato, è obbligatoria o consigliata l’iscrizione). Biglietti d’ingresso acquistabili online: 6 euro (+ 1 euro di diritti di prevendita), 1 euro per under 14 (nessun diritto di prevendita), gratuito per bambini 0-2 anni.

Segnaliamo di seguito gli eventi più rilevanti nella giornata di domani, venerdì 24 marzo.

“La corruzione delle parole. Dialogo tra l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ed Erri De Luca” (h.17.30)

Può una parola avere un significato ma essere utilizzata con senso diametralmente opposto? E nel tempo dei social, dove l’immagine sembra l’unico mezzo possibile per comunicare, quale peso può ancora avere il linguaggio? Sul tema “la corruzione delle parole” si incontrano l’arcivescovo di Milano Mario Delpini e lo scrittore e poeta Erri De Luca. Due punti di vista diversi per stimolare la riflessione e il dialogo. Modera l’incontro Miriam Giovanzana, direttore editoriale Terre di mezzo Editore.

“Italia, Paese di Cammini. 6ª edizione” (h.12)

Quanti sono gli italiani in cammino? E quanti i cammini in Italia? Che cosa cerca un viandante quando si mette in viaggio? E di quali servizi ha più bisogno? Oggi che i cammini non sono più un “fenomeno” ma una realtà – anche economica – per molti territori è sempre più importante raccogliere dati e numeri che possano aiutare tutti coloro che si adoperano per lo sviluppo degli itinerari, in Italia e non solo. In questo convegno, organizzato da Terre di mezzo Editore all’interno della Fiera dei Grandi Cammini, vengono presentati i risultati del questionario 2022 “Io e il mio Cammino” a cui hanno risposto oltre 3.000 persone: informazioni concrete per guardare con serietà e professionalità ai cammini di domani.

“Nuovi cammini certificati Touring” (h.16)

Il Touring Club Italiano presenta e premia i nuovi cammini certificati Touring, capaci di offrire al viaggiatore un’esperienza autentica e di qualità. Intervengono i rappresentanti dei cammini certificati e dei territori attraversati.

“(In)sostenibili terrestri. Guida supermoderna per umani che vogliono salvare il Pianeta… o quasi” (h.10)

All’interno dell’area dei Social Cohesion Days, viene presentato il progetto Essity in collaborazione con Legambiente che indaga sul gap tra intenzioni sostenibili e comportamenti reali degli italiani, promuovendo pratiche quotidiane rispettose dell’ambiente. Una guida con solide basi scientifiche, dati e best practice per provare a colmare il gap “tra il dire e il fare”, con un linguaggio adatto ad adulti e bambini.

“Quando l’Appennino è al femminile” (h.11)

Nell’area dedicata al food, Mangia come parli, la Fondazione Garrone organizza il suo “mercatino pop app”, vetrina di una montagna viva e feconda, rappresentata dai prodotti, dai servizi e dalle idee di 6 giovani imprese montane che dalle Alpi all’Appennino lavorano sul territorio e per il territorio, generando impatti positivi in termini di sviluppo sostenibile e innovazione sociale. L’incontro “Quando l’Appennino è al femminile” vede poi la premiazione dei 3 migliori progetti imprenditoriali dell’edizione 2022 del Campus ReStartApp, realizzato in Irpinia in collaborazione con il Comune di Avellino.

Nell’area Pianeta dei piccoli:

Falegnameria per bambini (dalle 9 alle 19)

Un’area attrezzata per i piccoli falegnami, che possono sperimentare divertendosi gli strumenti di falegnameria per costruire giochi, animali e molto altro ancora.

Sotto la chioma. Il Giardino Sognato di Trillino Selvaggio (dalle 10 alle 17)

Per stimolare la libertà di esprimersi e creare dei bambini è aperto uno spazio ampio e accogliente dove l’albo illustrato di Terre di mezzo Editore “Un anno tra gli alberi” si trasforma in un’esperienza immersiva, fatta di scenografie, laboratori artistici e danze curate dall’associazione Trillino Selvaggio. Un luogo dove l’arte, il teatro, la musica sono i linguaggi per sostenere l’idea di un’infanzia consapevole, responsabile, autonoma e creativa.

Nello spazio Cai, Parete di arrampicata (dalle 9 alle 19)

Una parete artificiale per provare, insieme agli istruttori del Club alpino italiano, l’arrampicata sportiva. Adatto ad adulti e bambini.

Nel pomeriggio sono previsti diversi corsi di cucito gratuiti, per imparare a fare piccole riparazioni e personalizzare gli abiti, grazie allo spazio interattivo allestito con le macchine da cucire messe a disposizione da Del Vecchia Group.

Nell’area Mostre:

“One day in Africa”: 45 immagini realizzate da reporter di ogni nazionalità alle prese con la quotidianità di un continente in perenne fibrillazione. Le fotografie sono esposte secondo l’orario in cui sono state scattate, dall’alba a notte fonda, per ricostruire idealmente una giornata densa di vita, trascorsa alla scoperta di località e genti distanti tra loro migliaia di chilometri, ma accomunate dalla stessa vibrante energia. Organizzato da Rivista Africa.

“365 volte Europa – Un anno sempre a piedi attraverso 22 nazioni”: 60 scatti che raccontano il viaggio di Riccardo Carnovalini e Anna Rastello fatto di 365 giorni ininterrotti di cammino, 11.275 chilometri, più di 15 milioni di passi in 22 nazioni diverse, migliaia di incontri per comprendere e raccontare l’Europa.

“Oltre il tessuto – Materiali non convenzionali che diventano moda” è la mostra organizzata da Sfashion-net per raccontare la tradizione e l’innovazione delle produzioni di alcuni brand italiani che hanno a cuore l’ambiente e che attuano forme di upcycling contemporaneo: recuperano e riutilizzano in modo creativo materiali non convenzionali e non destinati al mondo della moda trasformandoli con pazienza per ridare loro una nuova forma e un nuovo utilizzo