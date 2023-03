Forestami: dichiarazione del Pres. Stefano Boeri in merito ai fondi PNRR

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2023 – “Oggi su alcuni quotidiani e podcast si parla di Forestazione urbana.

Come presidente del comitato scientifico di Forestami, ritengo utile condividere alcune precisazioni in merito al nostro lavoro.

La prima: Forestami in questi anni ha sempre piantato alberi forestali e non semi.

La seconda: se Città metropolitana di Milano (partner di Forestami) non ha partecipato allo scorso bando PNRR sulla forestazione urbana è anche perché non c’erano i tempi per piantare gli alberi richiesti (non i semi) entro la scadenza dello scorso dicembre.

La terza precisazione: stiamo cercando da tempo di far cambiare i criteri con cui si finanzieranno le aree da forestare nel prossimo bando, che insiste nel chiedere una loro dimensione minima di un ettaro, senza capire che la vera sfida della forestazione urbana è invece quella di piantare alberi ovunque sia utile e possibile, anche lungo i viali, nei cortili, nelle piazze, cercando sempre di connettere i sistemi verdi esistenti – non di “premiare” le città con più grandi aree vuote…. ce la metteremo tutta”, lo dichiara Stefano Boeri, presidente del Comitato Scientifico di Forestami.

