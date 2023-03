Gli appartamenti di Torre Velasca saranno interamente gestiti da Sircle Collection con formule di affitto di breve

Dopo l’annuncio dell’ingresso di due prestigiosi ristoranti, tra cui SUSHISAMBA, un altro brand internazionale sceglie l’iconica Torre, simbolo di Milano, per soggiorni con formule di affitto di breve-medio periodo

(mi-lorentggio.com) Milano, 23 marzo 2023 – A conclusione del progetto di riqualificazione di Torre Velasca sviluppato da Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare, gli appartamenti dello storico immobile saranno gestiti da Sircle Collection, un gruppo internazionale leader nel settore dell’hôtellerie basato ad Amsterdam, fondato dal pluripremiato hotelier Liran Wizman, che opera nelle città più suggestive d’Europa. Hines European Value Fund (HEVF) è investitore del fondo HEVF Milan 1 attualmente gestito da Prelios SGR S.p.A. e proprietario di Torre Velasca, rispetto al quale Hines Italy svolge l’attività di development manager.

Grazie anche all’opera di riqualificazione avviata nel 2020, Torre Velasca conferma nuovamente, dopo più di 60 anni dalla realizzazione, il suo straordinario fascino visionario e l’attrattività internazionale, catalizzando l’interesse di prestigiosi player internazionali.

Sircle Collection offrirà un servizio inedito di raffinati serviced-apartments, ovvero soluzioni completamente arredate e pronte per essere vissute con formule di affitto di breve e medio termine, su una superficie complessiva di circa 10.000 metri quadrati, suddivisa su 11 piani dell’iconica Torre.

In particolare, Sircle Collection si occuperà della gestione dei 72 appartamenti ripristinati, ricalcando fedelmente le originarie planimetrie realizzate dallo studio BBPR, che svettano nella parte aggettante e contraddistinta dalle celebri “bretelle”. Inoltre, Sircle svilupperà al 17esimo piano il proprio members club “The Cover”, concepito come uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking, che andrà ad integrare i servizi dedicati al benessere della spa di oltre 1.000 metri quadrati al piano interrato e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra.

Gli appartamenti dal 19esimo al 24esimo piano sono di diverse metrature, dagli 80 ai 130 metri quadrati, tutti impreziositi da logge con la caratteristica pavimentazione in piastrelle rettangolari blu o verdi, e consentiranno di apprezzare in maniera ineccepibile alcuni dei simboli della città come il Duomo, il Castello Sforzesco, Porta Nuova, Citylife e lo Stadio San Siro. Il 25esimo e 26esimo piano saranno invece destinati a sei duplex dai 180 ai 280 metri quadrati ciascuno, incorniciati da un ampio terrazzo, con affaccio sulle vie storiche del centro milanese.

Per Sircle Collection questo progetto nasce dalla consapevolezza comune del ruolo storico, architettonico e simbolico che Torre Velasca ricopre non solo per la città di Milano, ma a livello internazionale. Con questo obiettivo, l’offerta sarà sviluppata nel rispetto dell’identità originaria perché trascorrere del tempo nella Torre Velasca significa vivere in un immobile dalla storia incomparabile che sta ridisegnando il proprio futuro.

Il progetto punta ad arricchire l’esperienza degli ospiti ricreando la quintessenza del made in Italy degli anni ’60, facendo leva sulla sua creatività accreditata anche da numerosi riconoscimenti, tra cui Ahead Awards, Frame Awards e European Design Award. Tutti gli appartamenti dalle tinte pastello, finemente arredati con mobili vintage, trasmetteranno una sensazione retrò immersa in una vista inedita sullo skyline meneghino. Come lo è stato per le facciate, anche il progetto di rigenerazione degli interni, infatti, è volto a mantenere un delicato equilibrio tra il recupero e il mantenimento di elementi iconici disegnati dallo studio BBPR e l’integrazione di finiture, impianti e tecnologia di ultima generazione, in linea con i più elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, con l’obiettivo di ottenere la certificazione internazionale LEED.

Per Sircle Collection si tratta del debutto italiano nel serviced apartment di lusso, ove vanta già diverse esperienze nelle principali città europee, tra cui Amsterdam, Berlino, Barcellona, Ibiza, Vienna, e che andrà ad integrare la presenza milanese di Sircle nell’hôtellerie. Infatti, a pochi metri di distanza dalla Torre, nel 2016 il Gruppo ha acquistato il prestigioso immobile di Corso di Porta Romana 8/10, storica sede dell’ufficio elettorale, che sarà oggetto di riconversione in un luxury lifestyle hotel a cinque stelle ad insegna “Edition”. Il progetto architettonico e degli interni è stato affidato a Piero Lissoni, con apertura prevista per il 2025.

“Gli appartamenti della Torre Velasca hanno sempre goduto di un’attenzione particolare perché al suo interno si respira ancora la storia dei personaggi iconici che gli hanno vissuti. In questi spazi rinnovati nel rispetto dei più elevati standard internazionali di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e delle specificità originarie e identitarie, siamo certi che Sircle Collection sarà in grado di creare un’atmosfera speciale e moderna, offrendo un’esperienza unica nel cuore di Milano” ha affermato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. “A poche settimane dall’annuncio del primo tenant retail, con il celebre ristorante SUSHISamba, questo accordo rappresenta una seconda pietra miliare nel progetto di riqualificazione dell’intera Torre, già locata per oltre la metà della superficie complessiva”.

“Aprire una nostra location nella Torre Velasca di Milano è un sogno che diventa realtà. Sarà un onore aggiungere questa storica struttura al nostro portafoglio in crescita. Siamo particolarmente orgogliosi del suo status di monumento, del suo inserimento nel patrimonio moderno della città e del suo approccio al design sostenibile” ha commentato Liran Wizman, fondatore di Sircle Collection. “Milano è da tempo una parte fondamentale della nostra strategia di crescita: è un epicentro di cultura, moda, cibo e storia, e collaborare con Hines è un onore. I loro valori fondamentali sono perfettamente allineati con i nostri e siamo entusiasti di incoraggiare i nostri ospiti a fare di questa città una casa lontano da casa.”.

Il progetto di rigenerazione di Torre Velasca è curato dallo studio Asti Architetti, in collaborazione con ARS Aedificandi, lo studio CEAS, ESA Engineering e in un continuo confronto con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano. Advisor strategico commerciale dell’operazione è Colliers.