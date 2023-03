(mi-lorenteggio.com) Piantedo, 23 marzo 2023. Un appuntamento ormai consolidato nel tempo, sempre tanto atteso da tutti i clienti Iperal e dal mondo del volontariato: è questo la “Spesa che fa bene – per il sociale”, l’iniziativa solidale nata per dare un concreto aiuto alle organizzazionidel Terzo Settore nei territori dove sono presenti i supermercati del Gruppo

valtellinese.

Quest’anno Iperal e Fondazione AG&B Tirelli mettono a disposizione 295 mila

euro da destinare alle associazioni che operano nelle otto province lombarde in

cui sono presenti i supermercati Iperal.

Dal 29 marzo al 30 aprile i clienti Iperal potranno accumulare punti “Iperal per il

sociale” in maniera automatica: ad ogni 20 euro di spesa presso un

supermercato Iperal, o attraverso la Spesa On Line, verrà caricato un punto sulla

propria CartAmica; i punti raddoppieranno per i clienti possessori di CartAmica

Oro. L’assegnazione delle proprie preferenze ad una delle Associazioni di

volontariato selezionate, sarà possibile dal 10 aprile fino al 9 maggio 2023; in

questo periodo ogni cliente potrà indicare direttamente in cassa o comodamente

all’interno dell’App Iperal le proprie preferenze.

Le 250 associazioni di volontariato, selezionate tra quelle che hanno presentato

la loro candidatura, sono suddivise nelle cinque aree coinvolte: Valtellina e Alto

Lario; Lecco e Como; Milano e Brianza; Valcamonica e Valseriana; Bergamo.

Grazie all’iniziativa di Iperal e alla generosità della clientela riceveranno ciascuna

un contributo compreso tra 500 e 6.000 euro, sulla base delle preferenze

espresse, per un totale di 295.000 euro.

L’adesione a questa iniziativa cresce di anno in anno; nel 2023 le associazioni

che hanno presentato la propria candidatura alla partecipazione sono state 512,

il 47% in più rispetto all’edizione passata. Un segnale dell’interesse e della

proattività che il Terzo settore ha nei confronti di questa iniziativa, trovandone la

concretezza dell’insegna e del suo sostegno.

La selezione delle Onlus si è basata su un’attenta analisi che ha privilegiato le

associazioni che non hanno mai partecipato alla “Spesa che fa bene” e quelle

che nelle edizioni passate hanno accolto più consensi dai clienti Iperal.

Solidarietà, disabilità, terza età, tutela delle donne, ricerca scientifica, assistenza

oncologica, disagio sociale, pubblica assistenza, cura e tutela degli animali: tanti

i settori rappresentati per offrire a tutti i clienti la possibilità di scegliere quelli più

sentiti, sostenendo le associazioni che se ne occupano.

Sul sito di Iperal, nella sezione dedicata, sono pubblicati gli elenchi delle

associazioni selezionate per ciascuna area: la scelta è personale e ciascun

cliente potrà individuare il destinatario preferito. I punti verranno accumulati dai

clienti dal 29 marzo al 30 aprile, mentre entro il 9 maggio sarà il termine ultimo

per esprimere il proprio sostegno all’associazione scelta.

Redazione