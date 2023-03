Maratona di solidarietà per i bambini e le famiglie di Fondazione Piatti alla Milano Marathon

Nella Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo Fondazione Piatti lancia la raccolta fondi per l’ampliamento del centro per l’autismo di via Rucellai a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2023 – Il 2 aprile si celebra la Giornata internazionale della consapevolezza sull’autismo. Una giornata di per sé importante e che quest’anno vede anche lo svolgersi della Milano Marathon. Per questo motivo Fondazione Renato Piatti ha voluto dedicare la raccolta fondi legata alla corsa meneghina all’ampliamento del Centro per l’Autismo di Via Rucellai a Milano che permetterà di raddoppiare il numero di bambini dei quali si prende cura.

Un ampliamento necessario considerando le richieste in costante aumento e che permetterà così a Fondazione Piatti di rispondere ad un bisogno in continua crescita. Oggi il Centro si occupa di 100 bambini (dai 2 ai 14 anni) ma sono già oltre 200 quelli in lista d’attesa.

Bambini che hanno ricevuto la diagnosi di disturbo dello spettro autistico, ma che ancora non sono stati inseriti in un percorso di riabilitazione personalizzato necessario affinché possano apprendere e beneficiare, insieme alla famiglia, di strategie che consentano loro di esprimere tutte le loro potenzialità personali e perseguire una vita piena e felice.

“In tutti i nostri centri per minori osserviamo un aumento del numero di bambini e famiglie in lista d’attesa dei servizi riabilitativi per i disturbi dello spettro autistico. Per questo il nostro impegno è volto ad offrire risposte sempre più adeguate che diano supporto alle famiglie e ai bambini fragili – ha spiegato il presidente Emilio Rota – Momenti di riflessione come la giornata del 2 aprile aumentano nella comunità la consapevolezza che l’autismo è un disturbo presente in modo sempre più pervasivo per cui è possibile fare molto solo se l’intervento riabilitativo è competente, precoce e continuativo nel tempo. Le occasioni sportive come la Milano Marathon sono l’occasione di promuovere una cultura dell’inclusione e della solidarietà, perciò, un grazie a tutti i runner, alle aziende partner e a tutti coloro che li sosterranno con una donazione per l’ampliamento del centro per l’autismo di Milano che sarà completato nei prossimi mesi ed è già attivo per più di 100 bambini”.

“Campioni di Solidarietà per i bambini con autismo” è il nome del progetto che Fondazione Renato Piatti ha legato alla manifestazione sportiva e i fondi che saranno raccolti verranno destinati all’allestimento del nuovo piano del Centro per l’Autismo di via Rucellai a Milano.

Per ciascuno dei bambini l’equipe di Fondazione Piatti definisce un percorso terapeutico individualizzato, progettato secondo un approccio multidisciplinare e che prevede la collaborazione di più figure professionali (neuropsichiatri, psicologi, educatori professionali, terapisti della riabilitazione, logopedisti, psicomotricisti) e un’intensa attività di rete con la famiglia e la scuola.

La Milano Marathon è da sempre l’evento nel quale lo sport si sposa con la solidarietà, per questo Fondazione Piatti si prepara all’evento con la collaborazione di “Run to Change”, associazione di runner solidali che correndo sostengono una causa sociale scegliendo per il secondo anno consecutivo l’autismo e Fondazione Piatti. A correre per i bambini con disturbo dello spettro autistico ci sono anche numerose aziende che testimoniano così la sensibilità sul tema dell’autismo anche da parte del mondo produttivo. Con Fondazione Renato Piatti correranno Whirlpool Corporation, TESI Group, Bellezza Bio Montalto, ELMEC S.p.A., ROELMI HPC S.r.l., LATI Società Benefit, Il Prisma Creation.

In totale saranno 200 i runner che formeranno la grande squadra dei Campioni di Solidarietà, una grande squadra che correrà per supportare l’aiuto concreto che ogni giorno Fondazione Piatti realizza nella vita di ciascuno dei bambini con disturbo dello spettro autistico di cui si prende cura.

L’obiettivo di raccolta fondi è di 30mila euro e servirà ad acquistare gli arredi delle stanze per la riabilitazione, è possibili sostenere le squadre e il progetto sul sito di Fondazione Piatti al link dedicato alla campagna Campioni di Solidarietà: https://sostieni.fondazionepiatti.it/campagne/campioni-alla-milano-marathon-2023/

Chi siamo

Fondazione Renato Piatti ente a marchio Anffas dal 2000 risponde ai bisogni di oltre 600 persone di tutte le età con autismo e disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie. Grazie a più di 400 medici, educatori, operatori specializzati e volontari gestisce 17 Unità di offerta nelle province di Varese e Milano che sono come case per le persone di cui si prende cura. I servizi offerti sono residenziali, semiresidenziali e diurni. www.fondazionepiatti.it

