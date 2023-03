(mi-lorenteggio.com) Pavia, 23 marzo 2023 – PaviArt torna in scena l’1 e 2 aprile tra le mura del Palazzo Esposizioni di Pavia: dieci candeline per l’evento pavese dedicato all’arte diventato appuntamento imperdibile per addetti al lavoro e appassionati.

Per celebrare questo anniversario PaviArt si amplia con il Saloncino del Camino, uno spazio ristrutturato pronto ad accogliere nuove gallerie: la fiera prosegue così il suo percorso all’insegna dell’innovazione e della grande qualità delle proposte.

Uno spazio di dialogo tra arte moderna-contemporanea e architettura, design e arti applicate che sottolinea ancora una volta la cura e l’attenzione per il contesto italiano e il legame con il territorio.

Dallo storicizzato alle avanguardie, dalla street art alla pop art, sono tante e interessanti le correnti artistiche che articoleranno al pubblico molteplici opportunità per confrontare le differenti anime del Novecento e della modernità.

Con l’organizzazione e coordinamento di Dea Servizi, PaviArt presenta 80 gallerie selezionate, tra le più importanti d’Italia. Tra queste confermano con entusiasmo la loro presenza Galleria d’Arte 56 (Bologna), Galleria d’Arte l’Incontro (Brescia), Galleria Lara e Rino Costa (Valenza), Galleria Bonioni Arte (Reggio Emilia) Zanini Arte (San Benedetto po), Galleria Armanda Gori (Prato). Tra le new entry Galleria Accademia di Torino, Galleria Daniele Colossi e Galleria Allegrini entrambe di Brescia.

“Per dieci anni abbiamo ricercato l’eccellenza, e così continueremo a fare – dichiarano Donato Feninno e Lorena Boccardo della Dea Servizi – insieme a selezionate gallerie d’arte e collezionisti provenienti da tutta l’Italia. Ci siamo impegnati, edizione dopo edizione, a crescere sempre più e imporsi in uno scenario regionale dinamico e competitivo. Oggi PaviArt possiamo dire essere un evento che qualifica Pavia e che trasmette credibilità all’offerta culturale del nostro territorio.”

Una mostra collettiva che ancora una volta si dimostra capace di soddisfare le diverse componenti del pubblico: dai collezionisti agli appassionati, dagli artisti emergenti ai galleristi, dai curatori agli operatori del settore fino al grande pubblico che può avvicinarsi al mondo dell’arte in modo semplice e diretto in un percorso che accresce la curiosità e il piacere della scoperta.

PROGETTI SPECIALI

Unwalled

Frammenti dell’ex Muro di Berlino tornano a vivere all’interno di un’opera d’arte. Due figure che si abbracciano in una unione quasi eterna ed intorno, muti e appesi a fili mobili.

Un lavoro straordinario nato dal genio e dall’intento di due pavesi: l’avvocato Nicola Tilli e l’artista Fabio Tassi. Oltre un anno di lavoro intenso per Fabio Tassi, la cui arte è stata definita dai critici genuina, non contaminata e sicuramente non convenzionale. Già nel 2013 l’artista pavese si era presentato alla prima Edizione di PaviArt con il suo progetto intitolato “Into the wall”: una serie di lavori incentrati sul concetto di “muri”, considerati muti testimoni delle più diverse esperienze, che l’artista replica su tele, pannelli e sculture.

E sotto le abili mani di Tassi la scultura ha preso forma, coniugando quattro arti: oltre naturalmente alla scultura e alla pittura, a dare l’anima all’opera sono anche la fotografia (con la rimasterizzazione di una delle foto delle prime picconate al Muro) e le lettere, con un pensiero scritto sui quattro lati del piedistallo tratto dall’omonimo racconto “Unwalled” scritto da Tilli.

Avvocato pavese che dopo un viaggio in gioventù a Berlino maturò l’idea che i frammenti raccolti del muro potessero servire a gridare forte il no a ogni muro di divisione, diventato un capolavoro d’arte che potesse percorrere in lungo e in largo l’Italia e non solo.

Cartoline da Maremosso (il magazine LaFeltrinelli)

Le più belle illustrazioni realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Volta di Pavia per il magazine digitale di LaFeltrinelli saranno di nuovo protagoniste di PaviArt.

Le immagini saranno messe in mostra attraverso le pareti fotografiche photoSHOWall e saranno oggetto di una votazione da parte dei visitatori. Spaziano da Saffo a Battiato, da Lady Diana a Pasolini, da Virginia Woolf a Walt Whitman: scrittori, poeti, protagonisti della società e del mondo della cultura, interpretati dal talento e dalla sensibilità dei nostri allievi, che da due anni sono coinvolti in un riuscito percorso di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) coordinato dai docenti dell’Istituto “A. Volta”, in collaborazione con la redazione di Maremosso. Il progetto ha permesso agli studenti di navigare da protagonisti nel mare infinito della cultura, raccogliendo stimoli e suggestioni per rielaborarli in progetti artistici comunicativi ed espressivi. Durante l’attività, gli studenti, affiancati dai docenti di indirizzo, hanno utilizzato le basi del disegno acquisite (prospettiva, studio della figura, eventuali disegni dal vero) per poi arrivare ad approfondire le tecniche di colorazione, ma anche a sperimentare materiali diversi, ripercorrendo l’antica arte del raccontare per immagini, utilizzando matite e pennelli, ma anche tavolette grafiche e computer, coniugando con equilibrio tradizione e nuove tecnologie.

I lavori dei ragazzi saranno visibili all’interno di una suggestiva composizione modulare realizzata da photoSHOWall, ma anche in formato cartolina. Come in altre occasioni, un gruppo di studenti sarà coinvolto per tutta la durata dell’evento per offrire servizi di guida e spiegare ai visitatori il contenuto delle opere esposte. Al termine della visita sarà anche possibile votare l’opera che è piaciuta di più e l’autore dell’illustrazione vincitrice avrà l’opportunità di vederla esposta in un maxi formato iGIGANTI photoSHOWall, per tutto il mese di maggio negli spazi della Libreria Feltrinelli di Pavia.

ORGANIZZATORI UFFICIALI: Dea Servizi

Venerdì 31 marzo ore 18 vernissage su invito

Orari: Sabato 1 e Domenica 2 Aprile dalle 10.00 alle 19:30

Ingresso: intero 10 euro – 5 euro ridotto

Sul sito www.paviart.it è possibile scaricare l’invito ingresso omaggio valido per due persone