Rho. Cena siriana: una comunità solidale riunita in una occasione conviviale per dare sostegno alle vittime del terremoto

Raccolti 3.130 euro destinati a Terre des Hommes per i campi degli sfollati di Siria e Turchia

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 marzo 2023 – Una comunità unita, capace di tendere la mano a chi è più in difficoltà, anche lontano da Rho. La cena siriana organizzata mercoledì 22 marzo all’Oratorio San Carlo è stata una occasione d’incontro e di solidarietà davvero speciale, che ha unito numerose persone desiderose di dare il loro piccolo contributo a favore delle vittime del terremoto che ha duramente colpito Siria e Turchia.

Grazie ai contributi per la cena e a piccole offerte sono stati raccolti in totale 3.130 euro: l’intero importo verrà destinato a Terre des Hommes, organizzazione non governativa che opera da anni sui territori colpiti dal sisma e che sta fornendo kit di emergenza in particolare a donne e bambini, accolti nelle tendopoli destinate a chi ha visto crollare la propria casa.

L’iniziativa, ideata dalla vicesindaco e assessore alla cittadinanza attiva Maria Rita Vergani, d’intesa con la consigliera comunale Yasmine Bale, di origine siriana, ha generato una vera catena di solidarietà.

Il grazie del Sindaco Andrea Orlandi e dell’intera amministrazione è rivolto alla famiglia di Wail Bale e Bruna Nava, che ha provveduto al menù a base di piatti siriani e si è data da fare in cucina per tutta la giornata; a Franco Greco, che ha collaborato in cucina e ha offerto le bibite acquistate dai commensali; alla Comunità Islamica di Rho, che ha donato datteri e the alla menta; a Davide Franzoso del ristorante Il Cantuccio, che ha offerto il dolce; all’Oratorio San Carlo e alla Parrocchia di San Vittore per l’ospitalità; ai commercianti che hanno raccolto le iscrizioni (Carli Abbigliamento e Panificio Cecchetti di via Madonna, oltre alla Libreria San Vittore); ai volontari che si sono dati da fare per apparecchiare, servire ai tavoli e sistemare la sala al termine della serata. Tra loro anche l’assessore a Pace e Integrazione, Paolo Bianchi, e i consiglieri comunali Monica Varasi e Stefano Bernasconi. Tra i presenti l’assessore Valentina Giro e il Consigliere Regionale Carlo Borghetti.

Presto i fondi raccolti saranno consegnati a Terre des Hommes. “La popolazione è allo stremo ed è vitale portare aiuti in tempi rapidissimi – spiega l’ong – . Stiamo mobilitando tutte le nostre risorse per fornire aiuti immediati. È attiva una raccolta fondi per portare un aiuto subito, con distribuzione di kit igienici, coperte e cibo. Chi volesse contribuire può effettuare un bonifico a Monte dei Paschi di Siena Ag.34 Milano IBAN: IT37E0103001633000063232384. Causale: Emergenza Terremoto Siria e Turchia”.