Sp 415: restringimento della carreggiata per lavori in galleria (nel territorio di Mediglia e Pantigliate)

Lunedì 27 marzo sarà verificato l’impianto antincendio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2023. Attenzione, lavori in corso lunedì 27 marzo lungo la SP ex SS 415 ! Nell’ambito dei lavori di “Ripristino e manutenzione ordinaria impianti tecnologici e di sicurezza delle gallerie ubicate sulla SP ex SS415 e la SP103”, la Città Metropolitana di Milano dovrà provvedere alla verifica dell’impianto antincendio all’interno della galleria.

Si rende così necessario limitare il traffico lungo la SP ex SS 415, mediante l’installazione di

adeguata segnaletica di cantiere di restringimento della carreggiata, dal km 6++800 al km 7+900 (nel territorio di Mediglia e Pantigliate), su entrambe le carreggiate, nella giornata del 27 marzo 2023. La Città metropolitana di Milano, nell’informare la cittadinanza, si scusa per i disagi che potranno essere arrecati all’utenza nel corso dell’intervento.

V.A.