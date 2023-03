Trezzano. Incidente auto moto in via Circonvallazione, 62enne in codice giallo

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 23 marzo 2023 – Questa sera, intorno alle ore 18.24, lungo la via Circonvallazione, all’altezza del civico 1, è avvenuto un incidente stradale tra una moto e un veicolo. Il motociclista, un uomo di 62 anni è rimasto ferito. Sul posto è giunto da Milano l’elisoccorso, mentre un’ambulanza e la.Polizia Locale hanno raggiunto il luogo del sinistro. Dopo le prime cure, il motociclista è stato trasportato in ambulanza in codice giallo ospedale.

Durante le operazioni di soccorso, il traffico è stato fortemente rallentato.

V. A