WATER WEEK-END, ALL’ARCA DI MILANO UN FINE SETTIMANA INTERAMENTE DEDICATO ALL’AMBIENTE

Musica, teatro e la presentazione di un libro dedicato alle donne e all’ambiente. Torna WASQ, Workshop, Ambiente, Spettacoli, Quartieri, il festival diffuso di eventi e iniziative realizzato da Fondazione CAP con Arca Milano, Teatro Menotti, Legambiente Lombardia e Super, il festival delle periferie, con il supporto di Fondazione Comunità Milano.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 marzo 2023. Un fine settimana dedicato all’ambiente per concludere la Water Week, la settimana in cui si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua. Libri, musica e teatro come nella migliore tradizione di WASQ, ovvero Workshop, Ambiente, Spettacolo e Quartiere, il primo festival diffuso che nasce dalle periferie di Milano. Tre appuntamenti, a ingresso rigorosamente gratuito, tutti ospitati dall’Arca di Milano in via Rimini, per incontrarsi, divertirsi, ballare, imparare

Si parte, oggi: venerdì sera, anzi, orario aperitivo, c’è la presentazione del libro “Le sfumature del verde. Storie di donne e ambiente” (Laurana Editore), che racconta l’impegno di 12 donne italiane, il loro lavoro e la loro esperienza a sostegno dell’ambiente. A partire dalle 18.30 l’autrice Paola Turroni ne parlerà insieme a Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Claudia Sorlini, vicepresidente Fondazione Cariplo e alle protagoniste del libro.

Si prosegue sabato 25 con “Open Machine”, un vero e proprio progetto di “improvvisazione naturale”, ideato dal compositore e produttore Vittorio Cosma: due round in cui si alterneranno ospiti come Ceri, Giulia Formica, Giancarlo Parisi e Mirco Mariani, pronti a lasciar fluire le proprie idee musicali. Il primo round inizierà alle 19.00 e il secondo alle 22.00.

Il week end si conclude domenica pomeriggio, a partire dalle 16.00, con lo spettacolo “Possiamo salvare il mondo prima di cena”, tratto dal lavoro sulla crisi climatica “We are the weather” di Jonathan Safran Foer, e portato in scena dalla giovane compagnia Collettivo Menotti.

Questo è WASQ, un progetto di Fondazione CAP in partnership con Arca Milano, Teatro Menotti, Legambiente Lombardia e Super, il festival delle periferie, con il supporto di Fondazione Comunità Milano e il sostegno di Gruppo CAP, e gode del patrocinio del Municipio 6 della città di Milano. Il progetto è iniziato a febbraio e andrà avanti attraverso un fitto programma di iniziative fino a dicembre 2023.

WASQ ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere i quartieri Barona, Abbiategrasso, Stadera, Chiesa Rossa e San Cristoforo, portando e riportando le persone a vivere e ad animare queste zone della città. Il progetto intende fare in modo che le persone, cittadini, milanesi e tutti coloro che vivono la città, possano incontrarsi, confrontarsi, condividere idee, riflessioni e cultura sui temi dell’acqua, dell’ambiente e degli stili di vita

sostenibili.

WATER WEEK-END

Arca di Milano – via Rimini 38

Presentazione del libro “Le sfumature del verde”

Venerdì 24 marzo – Dalle ore 18.30 alle 20.00

Open Machine

Sabato 25 marzo Round 1 dalle ore 19.00 / Round 2 dalle ore 22.00

Spettacolo teatrale “Possiamo salvare il mondo prima di cena”

Domenica 26 marzo – Dalle ore 16.00

Per tutte le informazioni e per il programma completo delle iniziative: https://www.wasq.it/