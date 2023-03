I Comuni della Lombardia 2023, online la VII edizione a cura di IFEL-Fondazione ANCI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2023 – Il Volume presenta le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei Comuni lombardi

E’ online l’edizione 2023 del Volume “I Comuni della Lombardia” che presenta le principali caratteristiche territoriali, istituzionali, economico-finanziarie e socio-demografiche dei Comuni lombardi, utilizzando come fonti primarie i dati ufficiali più recenti e disponibili per

ciascun settore d’indagine.

“Anche quest’anno ANCI Lombardia, grazie alla preziosa collaborazione di IFEL-Fondazione ANCI, pubblica “I Comuni della Lombardia”. Il volume, giunto alla sua settima edizione, presenta numeri, mappe e tabelle aggiornati su temi di carattere istituzionale, socio-demografico ed economico finanziario, raccontando con grande precisione la preziosa risorsa rappresentata dai Comuni, lo straordinario e variegato mondo dei nostri territori, il lavoro di sindaci e amministratori quotidianamente impegnati al servizio delle comunità.

Si tratta di una rappresentazione plastica dei nostri Comuni in prima linea nell’affrontare con determinazione le molte sfide che si sono presentate e che si presenteranno nei prossimi mesi, a partire dal grande sforzo richiesto per l’attuazione delle opere e investimenti previsti dal PNRR, alle conseguenze del conflitto in Ucraina, alla crisi energetica, fino all’aumento dei prezzi delle materie prime. Tutti fattori che mettono a dura prova gli equilibri, la tenuta e la sostenibilità dei bilanci comunali”. Così ha commentato il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra.

Il Volume I Comuni della Lombardia 2023 è scaricabile sul sito di Anci Lombardia