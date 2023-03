Incidente mortale a Pozzo d’Adda, auto contro muro: due morti

(mi-lorenteggio.com) Pozzo d’Adda, 24 marzo 2023 – Stamane, intorno alle ore 11.20, in via Roma, all’altezza del civio 42, il conducente di un’auto, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro. Due le persone decedute: un uomo di 66 anni, conducente dell’auto, e una donna di 70 anni, passeggerra.

Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 intervenuti anche con l’elisoccorso. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.