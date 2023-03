MUSICA. DOMANI IN CASCINA NASCOSTA “DISCONTINUO”, ESPOSIZIONE DI VINILI E DJ SET APERTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 marzo 2023 – Sabato 25 marzo, dalle 10 alle 19, come ogni ultimo sabato del mese, c’è “Discontinuo”, l’esposizione di dischi in vinile in Cascina Nascosta: la musica è diventata così liquida da rischiare di perdere il contatto con essa, ma noi crediamo nell’importanza di ridarle valore attraverso la valorizzazione del suo supporto per eccellenza, il vinile!

Oltre all’esposizione e vendita c’è anche la Vinyl Jam Session, durante la quale gli espositori suonano una selezione dei propri dischi, quelli più rappresentativi del loro sound, tutt* possono suonare il proprio vinile portato da casa su una consolle professionale.

Cascina Nascosta

Viale Emilio Alemagna 14, parco Sempione, Milano

