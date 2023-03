Usmate Velate. Al bar dell’oratorio la Polizia Locale sequestra 4 banconote da 10 euro false

“Attenzione ai pagamenti in contanti di piccola taglia”

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 24 marzo 2023 – Nelle scorse ore, gli agenti della Polizia Locale di Usmate Velate hanno provveduto a sequestrare 4 banconote da 10 euro, contraffatte ma visivamente simili alle originali, ad un gruppo di ragazzi che, all’interno dell’Oratorio di Velate, erano intenti ad acquistare snack al bar cui avrebbe fatto seguito la restituzione del resto in monete in corso di validità.

L’intervento degli agenti di Polizia Locale, oltre a recuperare le banconote false e a sequestrarle evitando che si ingenerassero successivi scambi, ha posto in essere un’accurata fase di indagine tuttora in essere con l’obiettivo di individuare i responsabili e accertare l’effettiva provenienza delle banconote rinvenute in possesso dei giovani.

“Mi unisco alla raccomandazione già sottolineata dalla Polizia Locale, e cioè quella di porre massima attenzione ai pagamenti in contanti di piccola taglia, accertando la veridicità della banconota al momento in cui la stessa viene presentata – afferma Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – L’attività investigativa della Polizia Locale, unita a quella delle altre Forze dell’ordine del territorio, sarà di aiuto agli esercenti del territorio cui rivolgo l’invito di allertare immediatamente le autorità in caso di dubbio o di sospetto”.

